La lesión muscular no era el único desafío que afrontaba el capitán del Barcelona, Raphinha, en su regreso a los terrenos de juego: informes de prensa revelaron un problema "invisible" y grave que sufre el astro brasileño y que amenaza su puesta a punto, además de aumentar el riesgo de una nueva recaída.

Raphinha (29 años) regresó recientemente tras recuperarse de un edema en el muslo derecho, la misma zona en la que ya se había lesionado dos veces anteriormente durante su participación con la selección de su país. Y pese a su importancia capital para el equipo en ataque, después de marcar 14 goles en 8 partidos, y en defensa por su presión alta, tanto el jugador como el cuerpo técnico dirigido por Hansi Flick extremaron la cautela en su regreso.

El viaje de 24 horas enciende la crisis

Según reveló el diario español "Mundo Deportivo", el nuevo problema comenzó durante el viaje de la selección brasileña a Australia, un desplazamiento maratoniano de cerca de 24 horas de vuelo con una impactante diferencia horaria de 9 horas entre Australia y Barcelona.

Y pese a los intentos preventivos del Barcelona por mitigar los efectos del trastorno derivado de los vuelos de larga distancia (jet lag), Raphinha acabó sufriéndolo de forma intensa. El cuerpo técnico trató de reducir las consecuencias negativas recurriendo al experto en sueño del primer equipo antes del viaje, pero sin resultado.

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La experta en sueño interviene

Era imposible evitar que el capitán del Barcelona tuviera dificultades para conseguir el descanso suficiente, ya que el astro brasileño sufre actualmente un insomnio agudo, algo que ha incrementado el riesgo de lesión y ha llevado al cuerpo técnico a ser aún más prudente con los minutos que le dará en los próximos partidos.

Anna West, especialista en sueño acreditada por el Barcelona, visita la ciudad deportiva dos veces al mes y estuvo presente en el club la semana pasada y antes del parón internacional, donde habló con los jugadores sobre la adopción de hábitos de sueño saludables, que incluyen establecer horarios regulares, emplear técnicas de relajación e incluso elegir la iluminación adecuada para preparar sus cuerpos para dormir.

Y aunque Raphinha siguió todos sus consejos sin éxito, el cuerpo médico teme que el insomnio se convierta en un factor que agrave su lesión muscular, en un momento en el que el Barcelona necesita cada minuto de su capitán, en gran estado de forma.



