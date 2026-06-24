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Ancelotti sobre el estado de Neymar: ¡Ya camina!

Escocia vs Brazil
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C. Ancelotti
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Esta noche, la selección brasileña jugará su tercer partido de la fase de grupos.

Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, informó sobre el estado de Neymar, quien se perdió las dos primeras jornadas del Mundial por no estar al 100 %.

La Canarinha jugará su tercer partido del grupo frente a Escocia poco después de la medianoche, buscando asegurar el primer puesto que ostenta con 4 puntos, uno más que Marruecos. Escocia, tercera con 3 puntos, completará el trío.

Se espera que Neymar sea convocado e incluso podría jugar tras recuperarse de una lesión en la pantorrilla. Será su primer partido con la Seleção en dos años y medio, desde la grave lesión de rodilla ante Uruguay. A pesar de las críticas, llega en mejor forma física.

En rueda de prensa, Ancelotti confirmó: «Neymar está listo, ha entrenado bien esta semana y puede jugar con sus compañeros. Estamos muy contentos con su regreso».

 Bromeó sobre su forma física: «Su talento puede ayudarnos; ¡podría jugar 90 minutos sin moverse! Está en forma y entrena con intensidad; estoy muy satisfecho con él».

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