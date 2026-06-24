Ancelotti sobre el estado de Neymar: ¡Ya camina!

Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, informó sobre el estado de Neymar, quien se perdió las dos primeras jornadas del Mundial por no estar al 100 %.

La Canarinha jugará su tercer partido del grupo frente a Escocia poco después de la medianoche, buscando asegurar el primer puesto que ostenta con 4 puntos, uno más que Marruecos. Escocia, tercera con 3 puntos, completará el trío.

Se espera que Neymar sea convocado e incluso podría jugar tras recuperarse de una lesión en la pantorrilla. Será su primer partido con la Seleção en dos años y medio, desde la grave lesión de rodilla ante Uruguay. A pesar de las críticas, llega en mejor forma física.

En rueda de prensa, Ancelotti confirmó: «Neymar está listo, ha entrenado bien esta semana y puede jugar con sus compañeros. Estamos muy contentos con su regreso».

Bromeó sobre su forma física: «Su talento puede ayudarnos; ¡podría jugar 90 minutos sin moverse! Está en forma y entrena con intensidad; estoy muy satisfecho con él».