Ancelotti: "Me quedaría en el Real Madrid hasta los 80"

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, ha comparecido ante los medios de comunicación de manera telemática en la previa del partido de Liga ante el Atlético de Madrid de este domingo (21:00 horas), correspondiente a la jornada 35ª de LaLiga Santander. A continuación, sus frases más destacadas:

Descansa Courtois, juega Lunin

"Está bastante bien, tenemos algunas dudas, hemos tenido dos días de descanso. La alineación la pensaré mañana, creo que intentaremos sacar el mejor equipo. Lo único cierto es que mañana juega Lunin, descansa Courtois. Algunos no pueden jugar. Hazard empezará a entrenar la próxima semana".

Retirarse tras el Madrid

"Si todo va bien aquí, me quedaría hasta los 80, ¿por qué no? Es una idea que tengo, el día que pare con el Madrid, me puedo plantear parar. He disfrutado mucho. Buscar un equipo mejor en el fútbol mundial va a ser complicado".

¿El pasillo es una humillación?

"Como he dicho, si lo hacen perfecto. Si no, nuestro respeto para el Atleti sigue en lo más alto".

Dani Ceballos

"Ya he hablado con él, sabe bien lo que pienso, lo que piensa el club. Tiene que tomar la decisión mejor para él. Está todo muy claro para él. Si se queda, perfecto".

Segunda juventud

"Se puede decir, sí. Disfruto en todos los momentos de mi carrera. En Nápoles, en el Everton, también. El Madrid es el Madrid, es una luna de miel que sigue. La dije en diciembre y estamos en mayo. Seguimos, es una luna de miel larga".

Su hijo Davide

"Es un hijo, lo primero, y un asistente. Ha aprendido mucho para mostrar que no está aquí porque es mi hijo. Es humilde, serio, profesional, controla los pequeños detalles. Mi cuerpo técnico es joven y me ayuda, ellos ponen en la mesa algo que debemos estudiar, preparar. Me ayuda mucho a pensar en todo lo que puede pasar".

¿Qué distingue a este grupo?

"La primera cualidad que veo en el grupo es la humildad. No hay arrogantes, no hay jugadores con mucho ego. El ego te ayuda para hacer lo máximo, pero es un equipo humilde. Nadie de ellos piensa que es más importante que otro. Ni menos importantes si no juegan todos los minutos. Son capaces de tener esta actitud de humildad cada día. El peso de la camiseta cuenta mucho, el jugador con la camiseta del Madrid siente algo especial".

Carvajal

"Ha sufrido mucho con sus problemas musculares, ha sufrido para llegar a su mejor versión. Tiene mucho carácter, no podía dar el 100%, pero siempre ha aguantado. Es fundamental en la plantilla. Nadie bajó los brazos, los primeros los jugadores, como Carvajal o Nacho, para ellos la camiseta es muy importante. Ahora Carvajal es muy importante, nos ayuda muchísimo. Con su personalidad".

¿No hay nada mejor que el Madrid?

"Sí, no creo que haya clubes más grandes. Terminar tu carrera en el Madrid sería acabar de la manera mejor. Quiero quedarme muchos años, ganar muchos títulos, pasármelo bien, disfrutar de la ciudad y del club. Y después hacer otra cosa: ser abuelo, marido, aficionado... Hay muchas cosas".