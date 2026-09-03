¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
FBL-FRA-LIGUE1-LILLE-PSGAFP
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

Ancelotti: Intercambio ideas con Mourinho y hará un trabajo excelente en el Real Madrid

J. Mourinho
C. Ancelotti
Real Betis vs Real Madrid
Real Betis
Real Madrid
Primera División
Real Madrid vs Inter Milán
Inter Milán
Liga de Campeones
Brazil
Portugal
Italia
España
Brasil

El exentrenador del conjunto merengue expresó su opinión sobre el nuevo arranque del Real Madrid

El veterano entrenador italiano Carlo Ancelotti afirmó que le une una muy buena relación con José Mourinho, técnico del Real Madrid, desde hace mucho tiempo, señalando que ambos intercambian ideas y mensajes de forma continua.

Las declaraciones de Ancelotti, seleccionador de Brasil, se produjeron durante su visita a las instalaciones del club merengue este jueves, para interesarse por los jugadores brasileños de las filas del conjunto blanco antes del esperado parón internacional.

Lee también

Nueva revelación: la FIFA gastó millones de dólares para proteger la reputación de Infantino

Investigación detallada: Infantino recibió regalos de Putin y usó la FIFA con fines personales

Sobre su relación con Mourinho, Ancelotti dijo en declaraciones a la prensa: "Una relación muy buena, y lo es desde hace mucho tiempo. Tengo una relación excelente con él, intercambiamos ideas y mensajes. Estoy muy contento de que esté aquí y de que sea capaz de aprovechar este gran club, que es el Real Madrid, al que conoce bien".

El exentrenador del conjunto blanco continuó: "José es un gran entrenador y, por cierto, estoy seguro de que hará un trabajo excelente aquí".

Respecto a su visión sobre el comienzo de esta etapa con Mourinho, Ancelotti declaró: "La veo muy buena. Creo que tuvo algunas dificultades en el primer partido. Poco a poco el equipo jugó mejor en el segundo partido, y fue un gran encuentro contra la Sociedad. Ahora comienzan los duelos importantes: el partido contra el Betis (mañana viernes en la Liga) y el inicio de la Liga de Campeones".

Ancelotti concluyó diciendo: "Creo que el equipo está bien preparado, con los nuevos fichajes que aportan mucho y añadirán mucho al equipo. Creo que será una gran temporada para el Real Madrid".

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora".

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google