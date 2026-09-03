El italiano Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, afirmó que el Real Madrid representa para él su casa, su familia y todo, señalando que pasó un tiempo maravilloso y que tiene recuerdos increíbles en el club.

Durante una visita para seguir el estado de los jugadores brasileños del club blanco, Ancelotti declaró este jueves: "El Real Madrid es la casa, la familia y todo. He pasado un tiempo maravilloso aquí y tengo recuerdos increíbles".

Y añadió: "Me he convertido de entrenador en aficionado del Real Madrid, y de los más entusiastas. Siempre que juega el Real Madrid, me siento frente al televisor para verlo".

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Ancelotti agregó, explicando el motivo de su presencia en la sede del Real Madrid: "Estoy aquí en un doble papel, como entrenador de la selección brasileña y también a título personal para saludar y volver a un lugar en el que pasé mucho tiempo, y para encontrarme con los jugadores brasileños que actualmente se están recuperando. Ha sido una mañana bonita".

En el mismo sentido, el exentrenador del Milan y el Bayern Múnich publicó, a través de su cuenta oficial de Instagram, una foto de él junto a los jugadores brasileños del Real Madrid (Endrick, Vinicius, Militao y Rodrygo), en la que comentó: "Una mañana productiva de trabajo con nuestros jugadores en Valdebebas. Un encuentro especial de nuevo con la gran familia madridista. Gracias por este cariño y apoyo".

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