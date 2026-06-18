Ancelotti confirma la participación de Neymar ante Haití

Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, confirmó que Neymar jugará contra Haití la madrugada del sábado en la segunda jornada del Mundial.

La Canarinha busca su primer triunfo en el Mundial 2026 tras el 1-1 inicial.

Según «Ge Globo», el ‘10’ se quedará en Nueva Jersey recuperándose y no viajará a Filadelfia para el encuentro.

El ‘10’ se quedará en Nueva Jersey para seguir su recuperación y no jugará el segundo partido del Grupo C.

El jugador se centra en la última fase de su recuperación, con dos sesiones diarias de entrenamiento.

El cuerpo técnico prefiere no arriesgarlo y mantiene en duda su presencia ante Escocia.