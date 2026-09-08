Amrabat deja la selección marroquí: «Con este entrenador no me siento capaz de continuar»

Sofyan Amrabat deja la selección de Marruecos. Pero no se trata de una retirada del fútbol internacional. El centrocampista, que llegó al Ajax como agente libre en los últimos días de mercado, publicó en redes sociales un largo mensaje en el que explica los motivos de su adiós: «No estoy en condiciones de seguir representando a la selección con este entrenador».





LA DECISIÓN - En la base de su despedida de los Leones del Atlas habría una fractura irreparable con el seleccionador Mohamed Ouabhi. El ex de la Fiorentina, sin embargo, no cierra la puerta a una futura convocatoria.









LA CARRERA - Después de haber jugado con la sub-15 de Países Bajos en 2013, optó por representar a la sub-17 de Marruecos. En noviembre de 2022, fue incluido por el seleccionador Walid Regragui en la plantilla marroquí que participó en el Mundial de Qata: al final de la competición fue reconocido como uno de los mejores jugadores del torneo. A raíz del histórico resultado conseguido, en diciembre siguiente Amrabat y el resto de la plantilla marroquí fueron distinguidos con la Orden del Trono durante una recepción en el Palacio Real de Rabat.



