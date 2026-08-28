Amoura, cerca de la Ligue 1 en un fichaje sorpresa

El club francés Niza se acerca a cerrar un fichaje ofensivo de peso en las últimas horas del mercado de traspasos, después de moverse para hacerse con los servicios del internacional argelino Mohamed Amoura, delantero del Wolfsburgo alemán, en un paso que podría otorgar al equipo un gran impulso ofensivo antes del cierre del periodo de fichajes.

Según lo informado por la cadena francesa "Foot Mercato", las últimas horas han sido testigo de un notable avance en las negociaciones entre el Niza y las partes implicadas en el traspaso de Amoura; aunque la operación no se ha cerrado de forma definitiva hasta el momento, las negociaciones marchan por buen camino.

El movimiento del Niza llega después de haber reforzado sus filas ofensivas con la incorporación de Jonathan Clauss y la de Elye Wahi en calidad de cesión con opción de compra por 15 millones de euros, pero la dirección del club sigue buscando una nueva incorporación ofensiva, y ve en Amoura la opción capaz de otorgar al equipo mayor velocidad y peligrosidad frente a la portería.

El interés del Niza por Amoura resulta bastante sorprendente, sobre todo porque el nombre del delantero argelino, que ha disputado 48 partidos internacionales con la selección de su país, no figuraba con fuerza en los planes del mercado de fichajes francés durante el periodo pasado, antes de que las negociaciones se aceleraran de manera llamativa.

Amoura, de 26 años, cuenta con una buena experiencia en el fútbol europeo, tras trasladarse a la Bundesliga en el verano de 2024 en calidad de cesión, antes de firmar un contrato permanente con el Wolfsburgo un año después, y anotó durante la temporada pasada 8 goles y dio 3 asistencias en 33 partidos, pese a la difícil temporada de su equipo.

El deseo del Niza de incorporar al delantero argelino llega en medio de la competencia de otros clubes, ya que tanto el Udinese como el Marsella habían mostrado interés en hacerse con sus servicios, lo que convierte el cierre de la operación en la última fase del mercado en una carrera contra el reloj.

Amoura posee unas cualidades ofensivas que se ajustan a las necesidades del Niza, las más destacadas su velocidad y su capacidad de disparar desde larga distancia, además de su eficacia frente a la portería, cualidades que lo convirtieron en una de las principales armas de la selección argelina en las eliminatorias africanas clasificatorias para el Mundial, tras anotar 10 goles.