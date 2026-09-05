Amorim: «Si necesitamos las palabras de Chivu para motivarnos, tenemos un problema»

Ruben Amorim, directamente desde la sala de prensa de Milanello, habló ante los micrófonos en la víspera de Juventus-Milan, partido programado para mañana por la noche a las 20:45 en el Alianz Stadium de Turín. A continuación, un extracto de sus palabras.

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¿Cree que puede utilizar las palabras de Chivu para espolear al equipo? ¿A Moreira lo ve más como carrilero y en la mediapunta?

"Veo a Moreira como quinto, pero habrá partidos en los que podrá joven por delante o junto a Chukwueze. Tenemos muchos jugadores para rotar. Sobre las palabras de Chivu: para mí, si necesitamos estas palabras para motivarnos en el Milan, hay algo que va mal en nosotros. En los últimos años hemos acabado en posiciones de la clasificación que nos invitan a trabajar mucho. Tenemos mucho que trabajar, honrar a nuestros aficionados y devolver al club al nivel que merece. No necesitamos las palabras de Chivu para motivarnos"