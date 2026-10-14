Amorim: «Sacchi, como Mozart. Si tenemos tiempo, tenemos tiempo»

El entrenador del Milan, Ruben Amorim, habló desde la Red Bull Arena para presentar en rueda de prensa el importante partido de mañana por la tarde contra el RB Salzburgo. Segunda jornada de la fase de liga de la Europa League,





SOBRE SACCHI: «Sacchi es como Mozart (ríe, nota de la redacción). Son épocas distintas y es importante explicárselo a nuestros aficionados. Épocas distintas, momentos distintos, personas distintas... Hará falta un poco más de tiempo para llegar a ese nivel. Pero hoy ustedes saben mejor que yo que todo tiene que ir rápido; de lo contrario, parece que no hay tiempo. Pero para mí hay un plan claro: si tenemos tiempo, tendremos tiempo. Si no, seguiremos adelante».