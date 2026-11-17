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El duelo entre Túnez y Libia, disputado este martes en el Estadio Internacional de Trípoli, vivió momentos de gran tensión antes del descanso, después de que el árbitro señalara un penalti a favor del conjunto local. La decisión enfureció a los jugadores tunecinos, que amenazaron con retirarse del partido antes de dar marcha atrás y decidir seguir jugando.

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El duelo entre Túnez y Libia, disputado este martes en el Estadio Internacional de Trípoli, vivió momentos de gran tensión antes del descanso, después de que el árbitro señalara un penalti a favor del conjunto local. La decisión enfureció a los jugadores tunecinos, que amenazaron con retirarse del partido antes de dar marcha atrás y decidir seguir jugando.

La acción se produjo pocos minutos antes del final de la primera parte, cuando el colegiado pitó un penalti polémico a favor de Libia entre las enérgicas protestas de los futbolistas de Túnez, que rechazaron la decisión y optaron por no continuar el encuentro como protesta. Finalmente, la situación se recondujo y los tunecinos volvieron al terreno de juego para completar el partido.

Ezzo Al-Mrimi transformó el penalti en el minuto 45+5 y dio el empate a Libia, después de que Túnez se hubiera adelantado muy pronto con un gol de Anis Ben Slimane en el minuto 3, que aprovechó un error defensivo ingenuo.

Con estos dos goles, la primera parte terminó con empate 1-1 en un duelo de gran importancia para ambas selecciones, correspondiente a la cuarta jornada del Grupo H de la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027.

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Las dos selecciones llegaban al choque en circunstancias muy distintas. La situación de Túnez en la clasificación se había complicado tras caer ante Libia por 2-0 en la tercera jornada, en el partido disputado en Sfax, que supuso la primera derrota tunecina en la fase de clasificación.

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Túnez había arrancado su andadura con un empate 1-1 ante Uganda y después igualó 2-2 con Botsuana, por lo que solo sumaba dos puntos en sus tres primeros partidos y cerraba la clasificación del Grupo H antes del duelo de Trípoli.

Por su parte, Libia afrontaba el encuentro con la moral por las nubes tras lograr su primera victoria de la fase de clasificación a costa de Túnez en la jornada anterior. Ese triunfo le permitió llegar a cuatro puntos y situarse segunda del grupo, por detrás de Uganda, líder con cinco puntos, mientras que Botsuana era tercera con tres.

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El partido de ida había terminado con victoria de Libia por 2-0, con un gol de penalti de Ali Youssef en el minuto 44 y el segundo tanto de Hamdou Elhouni en el 62. Así, la selección libia firmó un triunfo histórico en territorio tunecino y dejó a su rival bajo una gran presión antes del partido de vuelta.