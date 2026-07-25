El FC Barcelona ha reavivado su interés por el delantero francés Eli Junior Kroupi, estrella del Bournemouth inglés, en un nuevo intento de reforzar su línea de ataque, pese a la firme postura del club inglés, que ha anunciado su rechazo tajante a vender al jugador durante el actual mercado de fichajes de verano.

El diario catalán Sport señaló que Deco, director deportivo del conjunto blaugrana, volvió a poner el nombre del joven delantero de 20 años sobre la mesa de negociaciones, después de que se complicara la opción de fichar al argentino Julián Álvarez debido a la negativa del Atlético de Madrid a negociar, en el marco de la búsqueda de un recambio de futuro para el polaco Robert Lewandowski.

Una temporada excepcional

Kroupi, internacional francés sub-21, ofreció una excepcional primera temporada en la Premier League tras incorporarse desde el Lorient francés por 13 millones de euros, marcando 13 goles en 35 partidos, unas cifras que lo han situado en el punto de mira de los grandes de Europa, entre ellos el Chelsea, el Paris Saint-Germain, el Arsenal, el Bayern Munich y el Manchester City.

El Bournemouth cierra la puerta

Pero las aspiraciones del Barcelona chocan con una postura firme del Bournemouth, ya que Tiago Pinto, responsable de operaciones futbolísticas del club inglés, confirmó que Kroupi es una piedra angular del proyecto, y anunció su negativa a vender al jugador este verano aunque la oferta fuera de 100 millones de euros.

El Bournemouth vive un año destacado tras clasificarse por primera vez en su historia para las competiciones europeas después de ocupar el sexto puesto la temporada pasada bajo la dirección del entrenador Andoni Iraola, lo que convierte en máxima prioridad la retención de sus estrellas.

Además, Moussa Sissoko, agente del jugador, negó hace unos días la existencia de negociación alguna con el Barcelona, si bien el club catalán busca comprobar hasta qué punto es definitiva esta postura, en un último intento de convencer a las partes implicadas de abrir la puerta a las negociaciones.