¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Athletic Club v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

Álvarez responde a la ira de la afición del Atlético con un gesto inesperado

Athletic Club vs Atlético Madrid
Athletic Club
Atlético Madrid
Primera División
Julián Álvarez
España
Argentina

¿Qué hizo?

Al contrario de lo que ocurrió en el enfrentamiento ante el Villarreal, el argentino Julián Álvarez procuró esta vez dirigirse a la afición del Atlético de Madrid tras la abultada derrota frente al Athletic de Bilbao por tres goles a cero, en una escena que reflejó un claro intento de calmar el ambiente después de la tensión que rodeó al jugador durante el último periodo.

Álvarez fue objeto de silbidos de reproche de cerca de 200 aficionados del Atlético presentes en el estadio de San Mamés, a raíz de los acontecimientos que vivieron los últimos días del mercado de fichajes y la historia de su futuro con el club. Sin embargo, el delantero decidió responder de una manera diferente, ya que se dirigió junto a sus compañeros hacia las gradas para saludar a la afición y agradecerle el viaje a Bilbao para apoyar al equipo.

Álvarez estuvo acompañado por sus compañeros Cuti Romero y Musso desde la llegada de la expedición del Atlético al estadio de San Mamés, y ambos también lo acompañaron durante los ejercicios de calentamiento, antes de que el delantero saltara al terreno de juego en el minuto 58, en medio de un claro apoyo de sus compañeros, con el guardameta Musso a la cabeza.

Tras los silbidos de reproche que lo acompañaron en el momento de su sustitución, Álvarez optó por no entrar en enfrentamiento con la afición, sino que regresó junto a sus compañeros, antes de participar más tarde con ellos en el saludo a los aficionados, en un intento de abrir una nueva página con la afición del Atlético a pesar de la dura derrota.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google