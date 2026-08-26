Álvarez provoca una nueva sorpresa y un comunicado oficial revela la verdad

El argentino Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, se ausentó del entrenamiento de su equipo este miércoles, dos días después del descanso que tuvieron los jugadores rojiblancos.

El Atlético de Madrid comenzó su andadura en LaLiga el pasado sábado con un empate (2-2) ante el Villarreal, en el estadio Metropolitano.

Un comunicado oficial emitido por el Atlético de Madrid, publicado por el diario español "Marca", señaló que Álvarez se ausentó del entrenamiento por enfermedad.

Álvarez participó como suplente en el minuto 66 del partido entre el Atlético de Madrid y el Villarreal, y fue recibido con abucheos por parte de la afición de su club.

El diario añadió que la ausencia de Álvarez aumenta la intensidad de la polémica en torno a su futuro, que se decidirá el próximo 1 de septiembre, una vez que cierre el mercado de fichajes y se sepa dónde jugará esta temporada.

Álvarez había manifestado su deseo de dejar el Atlético de Madrid durante su participación con la selección de Argentina en la Copa del Mundo 2026, lo que provocó el malestar del club madrileño.

El Barcelona es considerado el primer objetivo del delantero argentino, ante el gran deseo del club catalán de ficharlo, pero por otro lado el Atlético de Madrid sigue aferrado a sus servicios y se niega a venderlo al conjunto blaugrana.

El Atlético de Madrid se prepara actualmente para disputar su segundo encuentro en LaLiga ante el Sevilla el próximo sábado.

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