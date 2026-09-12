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Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

Álvarez hace saltar las alarmas en Madrid

Real Sociedad vs Atlético Madrid
Real Sociedad
Atlético Madrid
Primera División
Julián Álvarez
España
Argentina

¿Qué pasó?

El Atlético de Madrid recibió un nuevo golpe antes de enfrentarse a la Real Sociedad en el estadio de Anoeta, después de que el argentino Julián Álvarez abandonara la última sesión de entrenamiento del equipo por problemas físicos, lo que genera serias dudas sobre su capacidad para participar en el partido y aumenta las complicaciones del cuerpo técnico ante las ausencias por lesión de Alexander Sørloth y Pablo Barrios.

Según el diario "Marca", Álvarez no pudo completar el entrenamiento con sus compañeros después de sentir molestias físicas, y el jugador queda a la espera de someterse a pruebas médicas adicionales para determinar la naturaleza de la lesión y su gravedad, aunque su participación ante la Real Sociedad parece descartada por el momento.

Estas novedades llegan después de que el delantero argentino disputara los 90 minutos completos ante el Liverpool el pasado miércoles, por primera vez esta temporada, en medio de un inicio tardío de preparación debido a la polémica que rodeó su futuro, antes de su regreso a los entrenamientos el 10 de agosto y su posterior ausencia de cerca de una semana por enfermedad.

Álvarez había optado por continuar en el Atlético de Madrid tras el cierre del mercado de fichajes, con el objetivo de recuperar su nivel habitual y la confianza de la afición del equipo, pero el nuevo problema físico amenaza con alterar su proceso de recuperación gradual.

El delantero argentino ofreció señales positivas durante el enfrentamiento ante el Liverpool en el estadio de Anfield, después de asistir en el gol de Marcos Llorente, además de obligar al portero Alisson a atajar un potente disparo, de manera que marcar su primer gol esta temporada se convertía en su principal objetivo antes del regreso al estadio de Anoeta.

Primera División
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Pero la posible lesión podría posponer ese momento, mientras el Atlético aguarda los resultados de las pruebas médicas para determinar la situación definitiva de Álvarez, en medio de una lista de lesionados que incluye también a Sørloth y Barrios.

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