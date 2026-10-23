Xabi Alonso, entrenador del Chelsea, ha ofrecido un marco temporal para el regreso de su portero Emiliano Martínez, después de que este sufriera una escalofriante lesión en la cabeza durante la victoria por 2-0 sobre el Everton.

Martínez fue trasladado con urgencia al hospital tras un violento y doloroso choque con el defensa del Everton Jarrad Branthwaite, cuando las cabezas de ambos jugadores impactaron entre sí mientras Martínez salía de su portería para atrapar un centro elevado.

El guardameta argentino recibió oxígeno sobre el terreno de juego antes de ser evacuado en camilla, tras más de 8 minutos desde el choque. Alonso confirmó, al término del partido, que el portero estaba consciente.

Martínez fue sometido a una intervención quirúrgica exitosa tras el choque, y publicó una actualización sobre su estado desde su cama del hospital a través de su cuenta de Instagram, en la que afirmó que espera regresar en unas pocas semanas.

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El diario The Independent publicó las declaraciones de Alonso, durante la rueda de prensa del partido entre Chelsea y Tottenham, mañana sábado, donde dijo: «El estado de Martínez está mejorando. Fue sometido a cirugía y se siente mejor día tras día, pero todavía tenemos que esperar».

Y continuó: «Necesitará unas pocas semanas. Esperamos que el plazo sea menor de lo que prevemos, pero debemos esperar. Lo positivo es que se siente mejor. Debe escuchar la opinión de los médicos y cirujanos que han supervisado su caso, pero teniendo en cuenta que la lesión fue grave, su estado es bueno».

La ausencia de Martínez abre la puerta al portero suplente Mike Penders, de 21 años, para tener la oportunidad de disputar partidos con regularidad con el equipo durante el próximo periodo.

Está previsto que esta oportunidad comience cuando el Chelsea reciba a su rival, el Tottenham.

El guardameta belga pasó la temporada pasada cedido al Estrasburgo, y debutó por primera vez en la Premier League, como suplente, durante el enfrentamiento ante el Everton en el estadio Hill Dickinson.

Xabi Alonso confirmó su confianza en la capacidad del joven portero para asumir la responsabilidad y aparecer bajo los focos.

Alonso dijo: «Está preparado. Entrena bien, y ha disputado dos partidos de copa en los que ha demostrado que tiene un buen nivel. Y cuando jugó ante el Everton, mostró su personalidad y sus cualidades, y por eso contamos con un grupo de jugadores preparados para afrontar circunstancias como estas».

Ya se habían establecido comparaciones entre Penders y su compatriota Thibaut Courtois, exportero del Chelsea, algo que Alonso reconoce con claridad.

El entrenador del Chelsea dijo: «Hay muchas similitudes, y no solo a nivel de nacionalidad, sino también en la constitución física, la capacidad de usar los pies y la superioridad en los balones aéreos».

Y señaló: «Hablé con Thibaut también durante el Mundial, y le pregunté por Mike. Él mismo dijo que ve similitudes entre ambos. Necesitamos ayudarlo y apoyarlo, pero es el portero en el que confiamos en el presente y en el futuro».



