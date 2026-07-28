Alonso rompe su silencio sobre dos fichajes llamativos del Chelsea

El español Xabi Alonso, nuevo director técnico del Chelsea, se negó a comentar las informaciones que vinculan a su club con un cambio en la política de fichajes y el interés por incorporar a jugadores con experiencia como Danny Welbeck (35 años) y Jordan Henderson (36 años).

El entrenador aseguró, tras la amplia victoria de su equipo por (6-4) ante el Western Sydney Wanderers en su primer partido de preparación, que busca construir una "plantilla completa".

Alonso dijo, respecto a las informaciones del mercado, según recogió el diario "Mundo Deportivo": "Estoy seguro de que, desde hoy y hasta el último día del mercado de fichajes, habrá muchos rumores, y no voy a comentarlos todos". Sin embargo, al mismo tiempo reconoció la acuciante necesidad del equipo de reforzarse, al afirmar: "Sin duda necesitamos el equilibrio adecuado en cuanto a la calidad de los jugadores, las posiciones y el equilibrio general del equipo".

El técnico, de 44 años, agregó, explicando su visión para la próxima etapa: "Queremos tener una plantilla completa y construir un buen equipo. Tenemos una idea y un plan para lograrlo, y veremos cómo vamos ensamblando las piezas de este proyecto de cara al inicio de la Premier League".

El primer partido de Alonso al frente de la dirección técnica del Chelsea presenció una fuerte exhibición ofensiva, reflejada en la anotación de seis goles, frente a la aparición de evidentes errores defensivos. Al ser preguntado sobre si el factor de la experiencia mejoraría el nivel del equipo a partir de este rendimiento, Alonso respondió: "Todos están obligados a aprender, no importa si eres joven o si tienes una gran experiencia; eso es lo que ocurre en el mundo del fútbol y es una cualidad que siempre necesitas".

El entrenador del Chelsea continuó su intervención afirmando, según recogió el sitio "BBC": "Puedes ser rápido, o puedes ser bueno en el regate, pero también necesitas inteligencia de juego para tomar las decisiones correctas. Tenemos que mejorar rápidamente en todos los aspectos, porque las competiciones oficiales arrancarán dentro de aproximadamente un mes y queremos estar totalmente preparados; gestionar los partidos de forma correcta es algo sumamente importante en el fútbol moderno".

Las declaraciones de Alonso llegan en medio de rápidos movimientos del Chelsea en el mercado de fichajes de verano; el club cerró el fichaje del delantero Morgan Rogers procedente del Aston Villa por 117 millones de libras esterlinas, y del defensa Maxence Lacroix procedente del Crystal Palace, además del lateral Marco Palestra procedente del Atalanta, quien registró su primera aparición durante el enfrentamiento del equipo en Sídney.

Las valoraciones de Alonso no estuvieron exentas de elogios a aspectos positivos del encuentro, a pesar de su alusión a la deficiente "gestión del partido" y a la falta de soluciones ante las tácticas del rival; elogió al delantero suplente João Pedro, que marcó tres goles ("hat-trick") en tan solo 10 minutos, describiéndolo como "muy hambriento de goles", mientras que reveló el motivo de la ausencia de Roméo Lavia, asegurando que "no hay necesidad de arriesgar" tras sentir algunas molestias en el isquiotibial.