Xabi Alonso, entrenador del Chelsea, se mostró frustrado tras la derrota de su club en casa y ante su afición, frente al Tottenham, por dos goles a cero, en la Premier League.

El portero Mike Penders marcó un gol en propia puerta, y Mathys Tel añadió un gran gol, para brindarle al Tottenham una noche inolvidable en el estadio de Stamford Bridge.

El sitio Football London publicó las declaraciones de Alonso durante la rueda de prensa, en las que dijo: "Estamos sin duda decepcionados por el resultado y el rendimiento. Hablamos en el descanso y tenía la sensación de que el partido lo decidirían los goles, concretamente el primer gol".

Y continuó: "La segunda parte estuvo igualada, con algunas ocasiones medio peligrosas por su parte y algunas ocasiones similares por la nuestra. En cuanto encajamos el primer gol, todo cambió".

Y señaló: "Casi inmediatamente después, cuando queríamos mostrar una reacción, llegó la tarjeta roja de Cole Palmer y las cosas fueron en la dirección contraria. Quizá podríamos haber ofrecido un mejor rendimiento, por lo que este es un gran partido que merece reflexión y revisión, sobre todo porque nos enfrentamos a un rival fuerte".

Y explicó: "¿Puede el partido ser una lección para Cole Palmer, porque quizá tuvo suerte de no ser expulsado en la jugada de Mateus Fernandes? No vi las dos jugadas por televisión, pero según lo que me informaron, es probable que el árbitro tomara la decisión correcta".

Y recalcó: "Cuando encajas un gol y vas por detrás 0-1 con quizá entre 15 y 20 minutos por disputarse, debemos seguir abordando el partido de la manera correcta. Necesito revisar la jugada para poder hablar con Palmer, pero es sin duda una experiencia de la que debería aprender de cara al futuro".

Y apuntó: "Creo que Cole Palmer, cuando está concentrado en el partido y disfrutando del juego, está en una situación diferente. Pero hoy, tras el primer gol que encajamos, ese fue un momento que requería mantener la calma y mostrar madurez, y eso se aplica a todos".

Y sobre la lesión de João Pedro, comentó: "Todavía no sabemos la gravedad del asunto, porque sufre una gran acumulación de líquido. Sintió la lesión ayer y probablemente tengamos que esperar hasta mañana para realizar las pruebas, para poder conocer la situación por completo y la gravedad de la lesión".

Y dijo: "¿Cómo tratas a un portero joven como Mike Penders y le ayudas a superar un error de este tipo? Ganamos juntos y perdemos juntos, y lidiar con los errores y superarlos es parte del trabajo, y eso se aplica a mí personalmente igual que se aplica a todos".

Y concluyó: "Apoyamos a Mike y apoyamos también al resto de los integrantes del equipo. Aprenderá de este error y querrá demostrar su capacidad de ofrecer un mejor rendimiento, y nosotros también debemos mostrar nuestra capacidad de mejorar y ofrecer un mejor rendimiento".

Xabi Alonso ya había asegurado en la rueda de prensa previa al encuentro que el belga Mike Penders se parece mucho a su compatriota Thibaut Courtois, portero del Real Madrid.