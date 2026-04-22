Alisson Becker llega a un acuerdo y dejará el Liverpool tras ocho años

Todo indica que Alisson Becker dejará el Liverpool al terminar esta temporada. El miércoles, el especialista en fichajes Matteo Moretto informó que el brasileño ya acordó verbalmente con la Juventus, donde se reencontrará con el técnico Luciano Spalletti.

El interés de la Juventus por Alisson no es nuevo: La Gazzetta dello Sport ya lo había señalado en febrero.

La Vecchia Signora ha insistido y finalmente lo ha convencido con su proyecto. Varias fuentes italianas coinciden: la presencia de Spalletti ha sido decisiva para la elección del portero.

Alisson ya trabajó con Spalletti en la AS Roma, donde se consolidó como uno de los mejores porteros del mundo antes de fichar por el Liverpool en 2018 por más de setenta millones de euros.

Alisson, de 33 años, tiene contrato con el Liverpool hasta 2027, y se espera que los clubes negocien en los próximos días. El portero cree que es hora de marcharse tras el fin de una era en Anfield.

Mohamed Salah y Andrew Robertson también podrían irse, mientras que Virgil van Dijk, con contrato hasta 2027, no quiere renovar. Se rumorea además sobre la salida de Federico Chiesa, Harvey Elliott, Alexis Mac Allister, Joe Gómez y Curtis Jones.

En la Juventus no terminan de fiarse de Michele Di Gregorio, quien podría perder la titularidad si se concreta el fichaje. Por ahora se desconoce cuánto pide el Liverpool por Alisson.

Desde su llegada al Liverpool, Alisson ha sido el portero titular indiscutible. Aunque ahora está lesionado, el guardameta ha ganado dos ligas y una Liga de Campeones con los Reds.