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Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Karim Malim

Traducido por

Alineaciones de Egipto y Bélgica: sorpresa de Hossam Hassan y decisión sobre Doku

Belgium vs Egipto
Belgium
Egipto
World Cup
Bélgica
Egipto
EE. UU.

La noche del sueño egipcio... Salah y sus compañeros se enfrentan a los gigantes

Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, ha anunciado la alineación para el partido contra Bélgica esta tarde en el estadio Lumin, correspondiente al Grupo 7 de la Copa del Mundo de 2026.

El tridente ofensivo lo conforman Mohamed Salah, Omar Marmoush y Mostafa «Zico», que debuta como titular tras marcar en los dos últimos amistosos.

En defensa, Yasser Ibrahim acompañará a Hamdi Fathi, mientras que el centro del campo lo integrarán Marwan Attia, Mohanad Lasheen e Imam Ashour.

El once de Egipto quedó así:

Portero: Mostafa Shubair.

World Cup
Belgium crest
Belgium
BEL
Egipto crest
Egipto
EGY

Defensa: Mohamed Hani, Hamdi Fathi, Yasser Ibrahim y Ahmed Fathouh.

Centrocampistas: Marwan Atia, Muhannad Lashin e Imam Ashour.

Delantera: Mohamed Salah, Omar Marmoush y Mostafa «Zico».

En el banquillo: Mohamed El Shenawy, Mahdi Soliman, Mohamed Alaa, Tarek Alaa, Karim Hafez, Mohamed Abdel Moneim, Rami Rabia, Hossam Abdel Majeed, Nabil Emad «Dunga», Mahmoud Saber, Mahmoud Hassan «Trezeguet», Ahmed Sayed «Zizo», Ibrahim Adel, Haytham Hassan y Hamza Abdelkarim.

Por su parte, el español Rudi García, seleccionador de Bélgica, ha anunciado la alineación de su equipo para el partido, que es la siguiente:

Portero: Thibaut Courtois.

Defensa: Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Brandon Michiel y Timothy Castagne.

Centrocampo: Yuri Tielemans, Amadou Onana y Kevin De Bruyne.

Delanteros: Leandro Trossard, Charles De Ketelaere y Jérémy Doku.

El Grupo G, integrado por Egipto, Bélgica, Irán y Nueva Zelanda, promete una lucha abierta por las dos plazas de clasificación.

Egipto, en su cuarta Copa del Mundo tras Rusia 2018, llega con grandes ambiciones.

Su debut mundialista fue en Italia 1934, cuando se convirtió en la primera selección árabe y africana en disputar la fase final. En 2026 suma su cuarta participación, tras 1934, 1990 y 2018.

En sus tres participaciones anteriores, Egipto jugó siete partidos sin ganar: sumó dos empates y cinco derrotas. Marcó cinco goles y encajó doce, por lo que la edición de 2026 representa la oportunidad de mejorar ese balance y lograr la primera victoria mundialista.

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