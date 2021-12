Encuentro de poder a poder el que disputan este miércoles Athletic de Bilbao y Real Madrid Club de Fútbol. Ambos equipos se ven las caras sobre la hierba de San Mamés, en un duelo con aspiraciones diferentes pero al que los dos equipos llegan con un buen número de bajas.

SIGUE EN DIRECTO TODO SOBRE EL ATHLETIC BILBAO VS. REAL MADRID DE PRIMERA PULSANDO AQUÍ

Por parte de los blancos, Carlo Ancelotti no podrá disponer de Marco Asensio, Luka Modric, Rodrygo Goes, Marcelo Vieira, Gareth Bale, Andriy Lunin ni Isco Alarcón. Todos ellos, con Covid-19. Además, parece complicado que pueda llegar Dani Carvajal, con molestias. Pero aparte, Carlos Casemiro, el gran ancla de los blancos, no estará por sanción, tras ver la amarilla por su dura entrada sobre Iván Alejo ante el Cádiz. Con todo ello, 'Carletto' podría utilizar un once similar al que empató con el Cádiz en casa. Aunque podría entrar al equipo Nacho Fernández. Y también lo hará Eduardo Camavinga, en sustitución de Casemiro.

El Athletic, sin varios titulares

Por su lado, el Athletic de Bilbao de Marcelino García Toral también afronta el choque con varias bajas sensibles. Unai Simón no estará por Covid-19, igual que Íñigo Martínez, Álex Berenguer y Jokin Ezkieta. Con ello, Julen Agirrezabala, portero del filial, defenderá la meta de los 'leones'. Asimismo, futbolistas como Oier Zárraga y Nico Williams aspiran a estar en el once.

Sigue toda la actualidad del Real Madrid en directo a través del canal de Telegram de Goal.com. Puedes suscribirte gratis pulsando aquí

ALINEACIONES DEL ATHLETIC BILBAO VS. REAL MADRID Athletic Bilbao (1-4-4-2): Agirrezabala; Lekue, Yeray Álvarez, Unai Núñez, Balenziaga; Nico Williams/De Marcos, Unai Vencedor/Zárraga, Dani García, Muniain; Raúl García e Iñaki Williams Real Madrid (1-4-3-3): Courtois; Lucas Vázquez/Nacho, Militao, Alaba, Mendy; Fede Valverde, Camavinga, Kroos; Hazard, Benzema y Vinicius

CUÁNDO Y DÓNDE ES EL ATHLETIC BILBAO VS. REAL MADRID

PARTIDO Athletic Bilbao vs. Real Madrid FECHA Miércoles, 22 de diciembre ESTADIO Estadio Nuevo San Mamés, Bilbao HORA 21:30

LAS CONVOCATORIAS DEL ATHLETIC BILBAO VS. REAL MADRID

De momento, no se conocen las convocatorias para el choque.

LESIONADOS Y SANCIONADOS DEL ATHLETIC BILBAO VS. REAL MADRID

ATHLETIC BILBAO LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Íñigo Martínez: Covid-19 Álex Berenguer: Covid-19 Unai Simón: Covid-19 Ezkieta: Covid-19 Villalibre: Lesión en el muslo Nolaskolain: Lesión en el tobillo Yuri: Pubalgia Dani Vivian: Lesión en el muslo - - REAL MADRID LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Marco Asensio: Covid-19 Marcelo: Covid-19 Rodrygo: Covid-19 Isco: Covid-19 Modric: Covid-19 Bale: Covid-19 Lunin: Covid-19 Carvajal: Molestias físicas Mariano: Problemas musculares Casemiro: 1 partido -

HORARIO Y DÓNDE VER EN DIRECTO EL ATHLETIC BILBAO VS. REAL MADRID

ZONA CANAL HORARIO España Movistar LaLiga (M46 O110)

M. LaLiga 1 (M47 O112)

M. LaLiga UHD (M440 O111)

LaLiga TV (Bar) 21:30 Sudamérica Star+

ESPN 2 ARG y CHI: 17:30; COL: 15:30 México SKY Sports 14:30

Últimos partidos del Real Madrid

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Real Madrid 0-0 Cádiz LaLiga 19/12/2021 Real Madrid 2-0 Atlético Madrid LaLiga 12/12/2021

Próximos partidos del Real Madrid