Alineación probable del Feyenoord: la variante exitosa recibe la preferencia

El Feyenoord busca ante el PEC Zwolle revancha por la derrota por 5-1 frente al FC Barcelona en la Liga de Campeones. Luciano Valente apunta a adelantarse a la línea de ataque, según pronostica Voetbalzone. El PEC - Feyenoord comienza el domingo a las 16:45 y podrá verse en directo por ESPN 2.

Tjark Ernst empieza bajo palos en Zwolle pese a un duelo complicado en Barcelona. Givairo Read (derecha) y Mika Mármol (izquierda) serán los laterales del Feyenoord. Jeremiah St. Juste y Tsuyoshi Watanabe forman el eje de la defensa del conjunto de Róterdam.

Charles Vanhoutte y Gjivai Zechiël vuelven a tener un puesto en el once en el centro del campo. Oussama Targhalline entró desde el banquillo contra el Barcelona y Giovanni van Bronckhorst quedó satisfecho con su aportación. “Queríamos cambiar algo en la segunda parte en cuanto a la presión, especialmente con Valente en la banda para meternos más en el juego. Oussama lo hizo bien, lo que te permitía ejercer algo más de presión hacia adelante. Esa es una virtud de Targhalline”, dijo el entrenador el viernes en una comparecencia ante la prensa.

Anis Hadj Moussa ocupará el flanco derecho en ataque, con Luciano Valente actuando desde la izquierda. Nacho Ferri, a quien le anularon un gol contra el Barcelona por fuera de juego, será la referencia ofensiva del Feyenoord en Zwolle.

El Feyenoord ganó la semana pasada por 1-3 en su visita al NEC. El PEC sumó un meritorio punto ante el Sparta Rotterdam (2-2) y es un equipo de media tabla en la Eredivisie VriendenLoterij.

Posible alineación del Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.