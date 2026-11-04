Alineación probable del Ajax: ¿quién sustituye a Amrabat y Brandt?

El Ajax afronta el partido del jueves a domicilio contra el FC Midtjylland en la Conference League con numerosas bajas. Por ello, el entrenador Míchel Sánchez tendrá que buscar soluciones para confeccionar una alineación sólida. El encuentro europeo en Dinamarca comenzará a las 18:45 y podrá verse en directo por Ziggo Sport Select.

El miércoles se confirmó que Sofyan Amrabat, Julian Brandt, Viktor Tsygankov y Anton Gaaei no estarán disponibles para el Ajax el jueves. Tampoco podrá contar con Simon Adingra, Kasper Dolberg ni Yves Bissouma. Steven Berghuis y Daley Blind ya están recuperados, aunque todavía es pronto para que Berghuis sea titular.

Marc ter Stegen estará bajo palos en el MCH Arena. Lucas Rosa ocupará el lateral derecho y Owen Wijndal, el izquierdo. Aaron Bouwman y Youri Baas formarán el eje de la defensa del conjunto de Ámsterdam ante el Midtjylland.

Las numerosas ausencias obligan a Míchel a buscar soluciones en el centro del campo. El técnico español ya ha indicado que considera seriamente la opción de situar a Daley Blind como número 6. El capitán Davy Klaassen y Jorthy Mokio sí parecen tener asegurado un puesto en el once inicial.

Oscar Gloukh, a quien Míchel suele utilizar como extremo izquierdo, tendrá que cubrir las bajas en la banda derecha. Berghuis aún no está en condiciones de empezar el partido, aunque estará en el banquillo. Tolu Arokodare será la referencia más adelantada del equipo visitante, con Abdellah Ouazane por la izquierda.

Próximos partidos MID Conference League 12:45 AJX

El Ajax llega al jueves tras un buen ensayo general: la victoria por 1-0 ante el AZ. El Midtjylland venció por 2-3 al FC Nordsjælland en un encuentro espectacular y lidera la Superligaen con dos puntos de ventaja sobre su perseguidor, el FC Copenhague.

Posible alineación del Ajax: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Blind, Mokio, Klaassen; Gloukh, Tolu, Ouazane.