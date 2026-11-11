La selección de Países Bajos retoma la Nations League el viernes en casa contra Grecia. Xavi debe elegir sustitutos para el capitán Virgil van Dijk y Brian Brobbey, ambos lesionados. El partido en el Johan Cruyff Arena comienza a las 20:45 y podrá verse en directo por NPO3.

Van Dijk y Brobbey causaron baja en la selección de Países Bajos el lunes. Xavi no convocará a nadie para sustituir al defensa y al delantero, y afrontará el partido contra Grecia con 23 jugadores.

Bart Verbruggen está rindiendo a un gran nivel en el Brighton & Hove Albion y será el portero de Países Bajos. Jurriën Timber lidera la Premier League con el Arsenal y comenzará como lateral derecho. El perjudicado será Denzel Dumfries, a quien José Mourinho mantiene en el banquillo en el Real Madrid.

Ian Maatsen comenzará por la izquierda, ya que Micky van de Ven pasará al centro de la defensa. Jan Paul van Hecke será el otro central de Países Bajos, que remontó una desventaja de 2-0 a domicilio ante Grecia y sumó un punto (2-2).

Frenkie de Jong, cuya última aparición con Países Bajos fue en el Mundial, vuelve a estar en forma y será titular. Joey Veerman y Tijjani Reijnders completarán el viernes el centro del campo neerlandés en el Arena.

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Mexx Meerdink impresionó en el anterior parón de selecciones, pero Donyell Malen comenzará como delantero centro. Crysencio Summerville se ha convertido en un fijo por la derecha y Cody Gakpo deberá generar peligro desde la izquierda.

Posible alineación de Países Bajos: Verbruggen; Timber, Van Hecke, Van de Ven, Maatsen; De Jong, Veerman, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo.