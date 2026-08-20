El italiano Simone Inzaghi, director técnico del Al-Hilal, anunció la alineación del "Líder" para enfrentarse al Al-Feiha, esta tarde del jueves, dentro de las competiciones de la segunda jornada de la Roshn Saudi League, donde la alineación presentó la aparición de Sultan Mandash como titular en la banda derecha para compensar la marcha del brasileño Malcom de Oliveira.

Inzaghi decidió no realizar más cambios en la alineación con la que comenzó el partido anterior, por lo que el duelo ante el Al-Feiha llega con una formación muy similar, apostando por Mandash en el flanco derecho en lugar de Malcom, en la primera prueba del equipo tras la marcha del extremo brasileño.

La alineación del Al-Hilal ante el Al-Feiha fue la siguiente:

Portería: Yassine Bounou.

Línea defensiva: Motaeb Al-Harbi, Ali Lajami, Kalidou Koulibaly, Mohammed Al-Mahzari.

Centro del campo: Mohammed Kanno, Rúben Neves, Sergej Savić.

Línea de ataque: Crysencio Summerville, Karim Benzema, Sultan Mandash.

Inzaghi espera que Mandash logre compensar la ausencia ofensiva de Malcom, especialmente porque el nuevo extremo tendrá la oportunidad desde el inicio de demostrar su capacidad para ocupar la posición durante la próxima etapa.

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El Al-Hilal conserva varias soluciones en el banquillo, en un momento en el que el "Líder" busca lograr su segunda victoria consecutiva en la Roshn League, después de iniciar su recorrido en la competición con el triunfo ante el Al-Faisaly.

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Las miradas se dirigen especialmente al tridente ofensivo formado por Summerville, Benzema y Mandash, ante el deseo del Al-Hilal de mantener su fuerza ofensiva y seguir sumando puntos, a la espera de lo que ofrecerá el equipo tras el único cambio que impuso la marcha de Malcom.