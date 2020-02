Alfredo Talavera terminará su carrera en 2022

El guardameta dos veces mundialista desea concluir su trayectoria al finalizar el Mundial de 2010.

Desde hace más de una década, Alfredo Talavera es uno de los mejores porteros de la . Habitual en la Selección mexicana, tuvo la oportunidad de asistir a dos Copas del Mundo, e incluso Juan Carlos Osorio aseguró en 2017 que tenía cualidades para jugar en la Premier League inglesa.

Sin embargo, Tala ya tiene 37 años, viendo disminuir su nivel con los Diablos Rojos a lo largo de la última temporada. En entrevista con ESPN, el legendario guardameta de los Diablos Rojos habló sobre cuándo piensa colgar los botines.

"Yo creo que como te digo, yo aquí ( ) voy a terminar mi carrera futbolística después del Mundial de . Ese es mi mi sueño, es lo que estoy pensando, es lo que estoy decretando y yo aquí voy a terminar", dijo. De cumplirlo, Talavera aparecería en su tercer Mundial, pues formó parte de las convocatorias en y .

Sin embargo, el guardameta que arribó a los Diablos Rojos en 2009 no la tiene sencilla para recuperar su papel en el Tri, pues no ha disputado ningún partido desde junio de 2017. Igualmente, no ha estado contemplado por Tata Martino.