Alemania vuelve a no poder con Grecia, que lidera junto a la selección neerlandesa

Alemania volvió a no ser capaz de imponerse a Grecia. Tras la victoria por 1-2 en Augsburgo a principios de este parón internacional, este domingo no pasó del 0-0 en Tesalónica. Eso significa que Países Bajos y Grecia lideran su grupo de la Nations League con ocho puntos en cuatro partidos. Alemania es tercera con cinco puntos, mientras que Serbia es colista sin puntuar.

Grecia salió con intensidad y eso pudo traducirse en el gol inicial antes de cumplirse siquiera los dos minutos, por medio del capitán Giorgos Masouras, que pudo cabecear libre de marca tras un centro del ex del Willem II Kostas Tsimikas. El portero Jonas Urbig salvó a Alemania.

Alemania entró algo mejor en el partido, aunque no dominó en un Toumba Stadium a rebosar, del que la selección neerlandesa salió esta semana con un empate 2-2. David Raum pareció estar en disposición de marcar, de no ser por la buena respuesta del guardameta Konstantinos Tzolakis.

Poco después pareció llegar por fin el gol de Alemania, cuando Jonathan Burkardt definió con clase y celebró por unos instantes su primer tanto con Die Mannschaft . La fiesta, sin embargo, duró poco: el árbitro Clément Turpin fue llamado al monitor y señaló mano de Tom Bischof.

Como en la primera parte, los griegos también salieron muy bien tras el descanso, lo que se tradujo en un peligroso cabezazo de Konstantinos Mavropanos y, de nuevo, una gran intervención de Urbig, que recibió la confianza del seleccionador Jürgen Klopp por delante de Noah Atubolu y Finn Damen.

Alemania disfrutó de la mayor posesión, pero apenas supo generar peligro con ella. Grecia defendió de maravilla y además siguió siendo peligrosa en las transiciones. Así, Masouras volvió a desaprovechar una ocasión de cabeza. Al centrocampista no le salió bien el remate y cabeceó por encima del larguero.

Hubo ocasiones peligrosas en la recta final para ambos equipos, pero al final los aficionados griegos se quedaron sin goles: 0-0.