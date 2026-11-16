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Amistosos U-21
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Albania U21 vs España U21 Amistosos U-21 Previa: alineación titular, lesionados y sancionados, última hora de los equipos y hora de inicio

Albania U21 vs España U21
Albania U21
España U21
Amistosos U-21

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Amistosos U-21 entre Albania U21 y España U21 hoy. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

Noticias del equipo

De momento no hay información oficial disponible sobre el estado del plantel de Albania Sub-21, incluyendo posibles bajas por lesión o sanción ni la alineación prevista por el cuerpo técnico.

Tampoco se han publicado novedades sobre el equipo de España Sub-21, sin confirmación de lesionados, sancionados ni once inicial. Ambas listas se actualizarán conforme se acerque el momento del partido.

Previa del partido

crest
Amistosos U-21 - Jornada 1

España Sub-21 se desplaza para enfrentarse a Albania Sub-21 en un amistoso internacional que servirá como banco de pruebas para ambas selecciones antes de retomar los compromisos oficiales.

La selección española llega en un estado de forma notable. Su última salida terminó con una victoria por 2-0 ante Japón Sub-21, resultado que refuerza la confianza del grupo de cara a los próximos retos en la clasificación para el Europeo Sub-21.

Albania, por su parte, también llega con un triunfo reciente. Los albaneses derrotaron a Luxemburgo Sub-21 por 3-1 hace apenas unos días, lo que les da moral para plantarle cara a una España que históricamente ha dominado este enfrentamiento.

El historial entre ambas selecciones favorece claramente a España. Los españoles han ganado los cinco encuentros precedentes sin ceder ni un solo gol, una estadística que Albania querrá romper en casa.

Con todo, los amistosos tienen su propia lógica. Los seleccionadores aprovechan estos partidos para rotar, probar variantes y dar minutos a jugadores que buscan consolidarse en el proyecto nacional.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario y las últimas novedades sobre ambos equipos.

Movistar +

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RTVE

RTVE

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Fubo

Fubo

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Form

ALB

ALB - Formulario

UKR
W2-0
SVN
D1-1
ITA
L1-0
UKR
D2-2
LUX
W3-1
Gol marcado (encajado)
8/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
ESP

ESP - Formulario

KOS
W2-0
FIN
L2-1
SMR
W0-13
ROU
W7-1
JPN
W2-0
Gol marcado (encajado)
25/3
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Albania Sub-21 presenta un registro de 2 victorias, 2 empates y 1 derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-1 ante Luxemburgo Sub-21, y en ese tramo también igualaron 2-2 con Ucrania Sub-21 y cayeron 1-0 ante Italia Sub-21.

España Sub-21 llega con 4 victorias y 1 derrota en sus últimos cinco encuentros. Los españoles vencieron 2-0 a Japón Sub-21 en su última salida y arrasaron a San Marino Sub-21 por 13-0 en la fase de clasificación para el Europeo. La única derrota en ese periodo llegó ante Finlandia Sub-21 por 2-1. En total, España marcó 24 goles y encajó 4 en esos cinco partidos, una diferencia de gol que refleja su dominio ofensivo.

Head-to-Head Record

Cara a cara

Albania U21EmpateEspaña U21
0
0
5
EURO U21 Qualification
Albania U21 badge
Albania U21
ALB
0
España U21 badge
España U21
ESP
1
F
EURO U21 Qualification
España U21 badge
España U21
ESP
3
Albania U21 badge
Albania U21
ALB
0
F
EURO U21 Qualification
Albania U21 badge
Albania U21
ALB
0
España U21 badge
España U21
ESP
2
F
EURO U21 Qualification
España U21 badge
España U21
ESP
4
Albania U21 badge
Albania U21
ALB
0
F
EURO U21 Qualification
Albania U21 badge
Albania U21
ALB
0
España U21 badge
España U21
ESP
3
F
0Goles marcados13
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron0/5

El encuentro más reciente entre ambas selecciones se disputó en octubre de 2018 en la clasificación para el Europeo Sub-21, con victoria española por 1-0 en Albania. En los cinco precedentes registrados, España no ha perdido ninguno y Albania no ha marcado ni un solo gol, con los españoles anotando un total de 13 tantos en esos encuentros.

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