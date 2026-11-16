Noticias del equipo

De momento no hay información oficial disponible sobre el estado del plantel de Albania Sub-21, incluyendo posibles bajas por lesión o sanción ni la alineación prevista por el cuerpo técnico.

Tampoco se han publicado novedades sobre el equipo de España Sub-21, sin confirmación de lesionados, sancionados ni once inicial. Ambas listas se actualizarán conforme se acerque el momento del partido.

Previa del partido

Amistosos U-21 - Jornada 1 17 nov 2026 - 13:00

España Sub-21 se desplaza para enfrentarse a Albania Sub-21 en un amistoso internacional que servirá como banco de pruebas para ambas selecciones antes de retomar los compromisos oficiales.

La selección española llega en un estado de forma notable. Su última salida terminó con una victoria por 2-0 ante Japón Sub-21, resultado que refuerza la confianza del grupo de cara a los próximos retos en la clasificación para el Europeo Sub-21.

Albania, por su parte, también llega con un triunfo reciente. Los albaneses derrotaron a Luxemburgo Sub-21 por 3-1 hace apenas unos días, lo que les da moral para plantarle cara a una España que históricamente ha dominado este enfrentamiento.

El historial entre ambas selecciones favorece claramente a España. Los españoles han ganado los cinco encuentros precedentes sin ceder ni un solo gol, una estadística que Albania querrá romper en casa.

Con todo, los amistosos tienen su propia lógica. Los seleccionadores aprovechan estos partidos para rotar, probar variantes y dar minutos a jugadores que buscan consolidarse en el proyecto nacional.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario y las últimas novedades sobre ambos equipos.

Form

Albania Sub-21 presenta un registro de 2 victorias, 2 empates y 1 derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-1 ante Luxemburgo Sub-21, y en ese tramo también igualaron 2-2 con Ucrania Sub-21 y cayeron 1-0 ante Italia Sub-21.

España Sub-21 llega con 4 victorias y 1 derrota en sus últimos cinco encuentros. Los españoles vencieron 2-0 a Japón Sub-21 en su última salida y arrasaron a San Marino Sub-21 por 13-0 en la fase de clasificación para el Europeo. La única derrota en ese periodo llegó ante Finlandia Sub-21 por 2-1. En total, España marcó 24 goles y encajó 4 en esos cinco partidos, una diferencia de gol que refleja su dominio ofensivo.

Head-to-Head Record

El encuentro más reciente entre ambas selecciones se disputó en octubre de 2018 en la clasificación para el Europeo Sub-21, con victoria española por 1-0 en Albania. En los cinco precedentes registrados, España no ha perdido ninguno y Albania no ha marcado ni un solo gol, con los españoles anotando un total de 13 tantos en esos encuentros.

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