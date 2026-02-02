Albacete vs. FC Barcelona, Copa del Rey: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Albacete recibe a FC Barcelona este martes 3 de febrero a las 21:00 horas en el estadio Carlos Belmonte, por los cuartos de final de la temporada 2025-2026 de la Copa del Rey.

Sigue aquí en directo el Albacete vs. FC Barcelona de la Copa del Rey 2025-26

El Alba llega al compromiso después de vencer por marcador de 3-2 a Real Madrid en los octavos de final, con un doblete de Jefté Betancor, junto a un gol de Javier Villar del Fraile.

Por su parte, los Culés dejaron en el camino por 2-0 a Racing del Santander en la ronda de los 16 mejores, con anotaciones de Ferran Torres y Lamine Yamal.

Cómo ver Albacete vs FC Barcelona, Copa del Rey 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de La 1 TVE, RTVE Play y TV3, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Flow Sports (Argentina), Win Play (Colombia), El Canal del Fútbol (Ecuador), Meridiano TV (Venezuela), América Televisión (Perú), Flow (Uruguay) y Flow Eventos HD (Paraguay). Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Select y Fubo Sports.

Hora de inicio de Albacete vs FC Barcelona

Copa del Rey - Copa del Rey Estadio Carlos Belmonte

El partido se disputa este martes 3 de febrero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Carlos Belmonte.

México:14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Albacete

Alberto González habló en conferencia de prensa sobre el duelo con los Culés y la ilusión que existe dentro del grupo.

"El equipo llega en un momento idóneo, la ilusión está intacta, confiamos en nuestras posibilidades, vamos a tratar de poner todo lo que esté en nuestra mano para sacar el partido adelante. Ahora mismo solo podemos pensar en hacer algo aún más grande, nuestra ilusión está enfocada a eliminar a un rival que sabemos que es superior, pero en fútbol puede pasar de todo y te puedes encontrar sorpresas también", expresó.

Noticias del FC Barcelona

Barcelona recibió malas noticias previo al cruce de copa, al confirmarse la lesión de Raphinha, quien sufrió una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha el pasado fin de semana.

Hansi Flick reaccionó en conferencia de prensa a la noticia a irremediable ausencia del brasileño, por lo menos por una semana.

"Para ser sincero no estoy contento con esto. Es un jugador muy importante para nosotros. A ver qué tendrá que cambiar y qué tendremos que cambiar nosotros. Ahora empieza la fase importante de la temporada y los necesitamos a todos. Cuando no puede jugar no es bueno", explicó.

