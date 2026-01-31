Rashford cambió el United por el Barcelona a préstamo por la temporada, y hasta ahora, ha impresionado en el Blaugrana. Hasta la fecha, ha marcado nueve goles, cinco de los cuales han sido en la Liga de Campeones, y ha logrado nueve asistencias en 31 apariciones. El jugador de 28 años fue considerado excedente por el exentrenador del United, Amorim, en Old Trafford, y ahora parece que está interesado en hacer su estancia en el Camp Nou permanente. Pero si pueden o no permitirse su opción de compra de £26 millones ($35.5m) es otro asunto.

Dijo en diciembre: "Lo que quiero es quedarme en el Barça. Es el objetivo final, pero no es la razón por la que estoy entrenando duro y dando todo de mí. El propósito es ganar. El Barça es un club enorme, fantástico, hecho para ganar títulos. Me estoy adaptando muy bien al club y a la ciudad. Desde el momento en que llegué, me sentí muy bien recibido. Para mí, la razón por la que estoy aquí es para ayudar al equipo a ganar trofeos; la temporada pasada fue fantástica, pero la vida avanza muy rápido, las cosas cambian, y el objetivo es repetir esos éxitos. Estoy totalmente enfocado en eso. Todo ha sido fantástico con el personal y mis compañeros; no tengo quejas. Estoy en el lugar y el entorno perfecto para continuar mi camino como futbolista, así que solo intento dar lo mejor de mí cada día y ayudar al equipo a ganar. Veremos qué pasa el próximo verano."