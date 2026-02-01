Revelado: el factor que pone al Barcelona por delante en la carrera por Marcus Rashford

Desde que Ruben Amorim fue relevado de sus funciones en el United a comienzos de 2026, se ha especulado con el posible regreso de una estrella formada en casa a sus raíces. Fue el técnico portugués quien marginó a Rashford y dio luz verde a sus cesiones al Aston Villa y posteriormente al Barcelona.

Con su salida, en Manchester se habla de nuevos comienzos. Carrick ha tenido un arranque prometedor en su etapa al frente del equipo, encadenando tres victorias consecutivas ante el Manchester City, el Arsenal y el Fulham.

Ese impulso podría situarlo pronto en posición de trazar planes a largo plazo en Old Trafford, con el United listo para nombrar a un entrenador permanente en verano. En ese mismo periodo también se tomarán decisiones clave sobre el futuro de Rashford.

Desde España surgieron informaciones que apuntaban a una supuesta preocupación del Barcelona por los planes del atacante, ante la posibilidad de que fuera tentado para regresar al fútbol inglés. Sin embargo, esas versiones han sido desmentidas por Mundo Deportivo.

Según el medio catalán, los Blaugrana “no están preocupados por el futuro de Rashford en caso de que finalmente decidan retener al extremo”, y aseguran que “en las negociaciones con el Manchester United, el club garantizó prioridad absoluta sobre el jugador”.