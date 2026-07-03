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Abdelmawgood Samir

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Al-Sisi felicita a los Faraones... ¿Qué ha dicho?

Australia vs Egipto
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EE. UU.

Egipto ha logrado un hito histórico

El presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, felicitó el viernes por la noche a la selección nacional de fútbol por clasificarse para los octavos de final del Mundial 2026, tras vencer a Australia 4-2 en los penaltis, tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga.

A través de sus redes, el mandatario afirmó: «Felicito a los hijos de Egipto, los campeones de la selección nacional, por este logro histórico al clasificarse para los octavos de final del Mundial por primera vez en la historia de la selección».

Y añadió: «Habéis demostrado que creer en vuestras capacidades, competir con espíritu de equipo y estar decididos a ganar permite alcanzar grandes logros», deseando a los Faraones mucha suerte en los próximos partidos.

En octavos, Egipto se medirá al ganador de Argentina o Cabo Verde, en su primera vez en esta ronda.

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