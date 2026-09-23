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Rot-Weiß Oberhausen v Borussia Dortmund - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Marko Brkic
Traducido por

Al parecer, el BVB ha puesto sus ojos en un codiciado talento del centro del campo

Bundesliga
Fichajes
Borussia Dortmund

El mercado de fichajes está actualmente cerrado, pero entre bastidores los responsables del Borussia Dortmund siguen atentos a posibles refuerzos de cara al futuro.

Entretanto, un nuevo nombre habría aparecido en el radar del BVB. Según informa Tipsbladet, se trata del talento de 15 años Ilyas Houira, del FC Copenhague.

Sin embargo, los de Dortmund no serían ni mucho menos el único gran club europeo que le ha echado el ojo al marroquí. También el Ajax de Ámsterdam, así como los clubes de la Premier League Manchester United, Manchester City, Arsenal y Chelsea, estarían siguiendo al joven futbolista. Además, el nombre de Houira también figuraría en la lista de varios clubes de Francia y España, según se informa.

El interés del BVB existiría ya desde hace bastante tiempo. Según el informe, el Dortmund seguía a Houira incluso antes de su llegada en enero desde la cantera del Aarhus GF al FC Copenhague.

En el vigente campeón récord de Dinamarca, el centrocampista juega actualmente en el equipo sub-16. Su contrato en Copenhague está fechado hasta 2029.

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