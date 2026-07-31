Nasser Al-Khelaifi, presidente del club francés Paris Saint-Germain, negó tener cualquier deseo de presentarse a la presidencia de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) como sucesor de Gianni Infantino en las elecciones previstas para 2027, pese a los crecientes rumores que lo señalan como el candidato ideal respaldado por la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA).

El desmentido llegó a través de uno de los portavoces oficiales del qatarí, en respuesta a informaciones publicadas en medios británicos, entre ellos "Politico" y "The Telegraph", que lo apuntaban como candidato respaldado por la UEFA y el fútbol europeo para la presidencia de la FIFA. El portavoz declaró: "El señor Al-Khelaifi no tiene ninguna ambición, intención ni interés en ese cargo de la FIFA ni en todo este revuelo mediático; al contrario, seguirá apoyando, de forma prudente y constructiva, a todas las instituciones del fútbol mundial y europeo".

Un candidato europeo para frustrar el plan de Infantino

Las informaciones de los medios británicos habían señalado que Al-Khelaifi es visto de forma generalizada como el sucesor ideal de Infantino, especialmente ante la crisis actual que atraviesa la FIFA por el plan del presidente suizo de crear una empresa comercial vinculada a la federación internacional.

La posible candidatura de Al-Khelaifi, según estas informaciones, busca frustrar el último proyecto de Infantino, que encontró una fuerte oposición por parte de la UEFA, que llegó incluso a amenazar con boicotear la Copa del Mundo en protesta por este plan controvertido.

Una posición consolidada en las instituciones europeas

Al-Khelaifi, que preside el Paris Saint-Germain desde 2011, goza de una posición consolidada en las instituciones del fútbol europeo, ya que ocupa un puesto en el Comité Ejecutivo de la UEFA desde hace muchos años, y además preside la Asociación de Clubes Europeos (EFC), que anteriormente se conocía como Asociación de Clubes Europeos (ECA) y representa a más de 850 clubes europeos.

El qatarí es considerado cercano a Aleksander Ceferin, presidente de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol, lo que lo convierte, a ojos de muchos, en un candidato natural para dirigir la FIFA en caso de que Europa quiera recuperar el control de la federación internacional.

La Asociación de Clubes Europeos condena el proyecto de Infantino

En un contexto relacionado, la Asociación de Clubes Europeos (EFC), presidida por Al-Khelaifi, anunció en un comunicado de prensa que había observado "con gran preocupación los comunicados de prensa repentinos y unilaterales" emitidos por la FIFA sobre el controvertido proyecto comercial.

Este comunicado es una de las muchas condenas a las que se ha enfrentado el proyecto impulsado por Infantino, con el que busca abrir la FIFA a los inversores del sector privado, algo que los círculos futbolísticos europeos han considerado una amenaza para el futuro del deporte y sus valores tradicionales.