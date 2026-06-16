Al borde del abismo: el Real Madrid evalúa rescindir el contrato de su estrella

El futuro de la estrella del Real Madrid es más incierto que nunca. Según la prensa española, el club busca una opción excepcional para venderlo en este mercado de verano.

Según «AS», el club no ve sitio para Ferland Mendy en el proyecto de José Mourinho, especialmente tras el inminente fichaje de Marc Cucurella, que saturaría el lateral izquierdo.

Su historial de lesiones complica su traspaso, por lo que el club valora rescindir el contrato de mutuo acuerdo, como ya hizo con Eden Hazard.

Según el diario, el francés acumula 24 lesiones desde su llegada y aún se recupera de una intervención en mayo.

Su regreso no se espera hasta noviembre, lo que descarta su venta en este mercado.

Rescindir su contrato parece la opción más realista para liberar masa salarial y hacer hueco a nuevos fichajes.

Su alto salario presiona las finanzas del club, que necesita reestructurar la plantilla para hacer hueco a nuevos fichajes.

Según AS, el club planea una amplia operación de salidas este verano, pues la llegada de nuevos fichajes eleva la plantilla y pone en riesgo la continuidad de varios jugadores.

Aunque aún no hay decisión final, plantear la rescisión muestra su pérdida de peso en los planes del club, tras ser hace años una pieza clave.

Lee también:

Opinión arbitral: ¿Mereció Egipto un penalti ante Bélgica?

