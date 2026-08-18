Al Ajax le ofrecen un extremo poco después de la salida de Godts

Leon Bailey ha sido ofrecido al Ajax, según asegura De Telegraaf este martes por la noche. El director técnico Jordi Cruijff lo está valorando y mantiene abiertas varias opciones para la posición de extremo izquierdo. La búsqueda comenzó tras la salida de Mika Godts al Paris Saint-Germain.

Bailey estaría abierto a una aventura en el Ajax. El atacante jamaicano tiene todavía un año de contrato con el Aston Villa, que según fuentes inglesas se conforma con una cifra de traspaso de nueve o diez millones de euros.

El Ajax estuvo seriamente interesado en el mercado por Bailey, de 29 años, en 2016. Sin embargo, el veloz extremo se marchó un año después al Bayer Leverkusen por cerca de diecisiete millones de euros.

Bailey dio el salto al Aston Villa en 2021 por 32 millones de euros. El atacante vinculado al Ajax jugó la temporada pasada durante algunos meses como cedido con la camiseta de la Roma.

El diestro tiene, por tanto, contrato por un año más en Birmingham, lo que hace atractivo para el Aston Villa venderlo ahora. Transfermarkt estima el valor actual de Bailey en catorce millones de euros.

Según se informa, el Hull City también está en el mercado por Bailey, que no figuró en la convocatoria del Aston Villa ante el Paris Saint-Germain en el duelo por la Supercopa de Europa. Todo apunta a que Unai Emery no cuenta con sitio para él de cara a la próxima temporada.

El Ajax intentó anteriormente llevar a Noa Lang a Países Bajos. Sin embargo, parece que el internacional neerlandés cambiará definitivamente el Napoli por el Galatasaray.