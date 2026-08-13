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¿Al-Ahli o Al-Diriyah? Amplia polémica sobre el destino de Ali Al-Bulaihi

Al Diriyah vs Al Ahli
Al Diriyah
Al Ahli
1ª División
A. Al-Bulayhi
Al Hilal
Arabia Saudí

¿Se marchará la estrella saudí del Al-Hilal?

Se desató una gran polémica en torno a la posibilidad de que Ali Al-Bulaihi, defensa del Al-Hilal, se marche al Al-Ahli o al Al-Diriyah, tras la sorprendente aparición de su hermano en el partido de esta noche.

El Al-Ahli logró una difícil victoria ante el Al-Diriyah, por un gol a cero, la noche del jueves, en el marco de la primera jornada de la Liga Roshn.

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Las gradas del Al-Ahli fueron testigo de la presencia del hermano de Ali Al-Bulaihi, lo que provocó una gran polémica sobre la posibilidad de que la estrella del Al-Hilal se traslade a uno de los dos clubes.

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Sin embargo, el hermano de Al-Bulaihi apareció en una entrevista televisiva a través del programa "Dorina Ghair" para hablar del asunto, y dijo: "Soy aficionado del Al-Ahli desde hace mucho tiempo y asisto a los partidos".

Y añadió: "Siempre he acostumbrado a asistir a los primeros partidos del Al-Ahli en la temporada, y estuve presente en el reciente encuentro contra el Al-Nassr en Al-Raqi".

Y concluyó: "Esta es la naturaleza del fútbol, cada uno anima a quien quiere, y yo quiero mucho al Al-Ahli".

No fue esta la primera vez que el hermano de Al-Bulaihi aparece durante los partidos del Al-Ahli, ya que anteriormente había acaparado la atención en el enfrentamiento entre el Al-Hilal y el Al-Raqi durante la temporada antepasada.

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