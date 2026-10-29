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AC Monza v US Sassuolo - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Bart DHanis
Traducido por

Ajax y PSV envían ojeadores para observar a la revelación absoluta de la Serie A

Ajax
PSV Eindhoven

Ajax y PSV están interesados en Gustavo Varela, según informa La Gazzetta dello Sport. Ambos clubes han enviado ojeadores a Italia para observar de cerca al delantero.

Los ojeadores estuvieron presentes el miércoles por la noche en el partido de la Serie A entre el AC Monza y el Napoli. Varela marcó el gol del empate para el Monza, aunque su equipo acabó perdiendo por 1-4.

Fue el octavo gol de Varela esta temporada. El portugués necesitó el mismo número de partidos para alcanzar esa cifra, por lo que promedia un gol por encuentro en la Serie A. Es el máximo goleador de la competición, con un tanto más que Donyell Malen.

El Monza fichó a Varela del Benfica el pasado verano por 2,5 millones de euros. Actualmente, el delantero de 21 años está valorado en cinco millones de euros, según Transfermarkt.

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Ajax y PSV no son los únicos clubes interesados en Varela. El Napoli también está muy interesado en el atacante y querría actuar ya en enero.

La temporada pasada, el Benfica cedió a Varela al Gil Vicente portugués. Allí no destacó especialmente: marcó siete goles en 33 partidos.

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