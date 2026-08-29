"Ahora me siento más libre": Bellingham revela la huella de Mourinho

Jude Bellingham ha comenzado a recuperar su nivel habitual con el Real Madrid, tras dos temporadas en las que no ofreció el rendimiento esperado. El centrocampista inglés ha destacado desde el inicio de la temporada, y marcó un gol ante el Espanyol antes de brillar frente a la Real Sociedad al fabricar dos goles decisivos para Mbappé y Vinicius Junior.

Bellingham afirmó, en una entrevista con los medios oficiales del Real Madrid, que su nuevo rol le concede un mayor margen para mostrar sus cualidades, y explicó: "Me siento más libre de nuevo, y con más libertad para decidir cuándo retroceder, cuándo avanzar o cuándo penetrar en el área".

El internacional inglés añadió: "Creo que esta es la mejor posición para mí, pues me permite mostrar todas mis cualidades. Estoy realmente agradecido al entrenador por su confianza en mí y por darme la oportunidad de jugar de esta manera".

Bellingham considera que el buen arranque representa un paso importante antes de que el equipo entre en una fase cargada de partidos, con el comienzo de la Liga de Campeones, y subraya la necesidad de mantener la dinámica positiva durante el próximo periodo.

Y dijo: "Es sumamente importante construir esa dinámica. Ahora llega una fase difícil con el inicio de la Liga de Campeones, cuando se acumulan los partidos, y es bueno tener un buen comienzo", señalando que la incorporación de un gran número de jugadores nuevos exige darles tiempo para adaptarse al equipo.

El centrocampista inglés elogió la rápida integración de los recién llegados, asegurando que han dejado una impresión positiva dentro del vestuario y sobre el terreno de juego, pese a la dificultad de fichar por un club del tamaño del Real Madrid, bajo una gran presión y con un entrenador y un cuerpo técnico nuevos.

Bellingham también puso de relieve la mejora colectiva del equipo, considerando que la presión intensa y la recuperación rápida del balón tras perderlo figuran entre los factores más destacados que han ayudado al Real Madrid a ofrecer una mejor imagen en el arranque de la temporada.