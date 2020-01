Aficionados del Chelsea piden la contratación de Raúl Jiménez

El mexicano ha destacado en los encuentros frente al Big Six de la Premier League, superando los números que tuvo Javier Hernández.

El efecto Raúl Jiménez continúa haciendo eco en el futbol europeo y aficionados comienzan a alzar la voz para hacer la solicitud de fichaje para sus respectivos equipos.

En este caso fueron los aficionados del , quienes a través de redes sociales mandaron un mensaje a Frank Lampard, en medio de los rumores que ponen a Edinson Cavani y Moussa Dembele con los Blues.

El canterano del América ha sido catalogado como una pesadilla para los grandes del futbol de , pues ha anotado al , , , Chelsea, y el .

En la última temporada, Raúl ha registrado once goles en 24 partidos de la Premier League y nueve tantos en once partidos de la .

30m + michy for Raul Jimenez get it done chelsea. — MR DAX (@HussDax) January 23, 2020

Honestly give me Raul Jimenez and Adama Traore at Chelsea in the summer.



Pure class. — Nicholas Lisewsky (@NLisewsky) January 23, 2020

I’d take Raúl Jiménez at Chelsea... — TweetChelseaUK (@TweetChelseaUK) January 23, 2020