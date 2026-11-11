Compartir Sigue a GOAL en Google

El alemán Marc-André ter Stegen rompió su silencio sobre su futuro con el Barcelona, abriendo la puerta a la posibilidad de regresar al club catalán tras finalizar su cesión al Ajax neerlandés, sin definir aún su postura sobre el próximo paso.

Anuncios

El guardameta reveló, al mismo tiempo, la ausencia de comunicación reciente entre él y Hansi Flick, el director técnico del equipo, en un giro que añade más misterio a su relación con el club en el que pasó 12 años.

Ter Stegen habló en una entrevista con el diario alemán "Sport Bild", recogida por el diario español Sport, sobre su vínculo con el Barcelona, diciendo: "Jugué en el Barcelona durante 12 años y mi relación con él es estrecha. Ahora solo estamos en noviembre, así que realmente no puedo determinar qué pasará en verano". El contrato entre el portero alemán y el club catalán se extiende hasta junio de 2028, lo que significa que su regreso sigue siendo una opción vigente.

El guardameta, de 34 años, dejó todas las posibilidades abiertas, especialmente porque su experiencia actual con el Ajax le ha dado la oportunidad de recuperar presencia, jugar con regularidad y regresar a la selección, tras una etapa difícil que vivió en el Barcelona. No obstante, su reconocimiento de no haber hablado con Flick durante el último periodo plantea interrogantes sobre la naturaleza de la relación entre ambas partes, y si existe un deseo mutuo de reanudar la colaboración la próxima temporada.

La confianza de Klopp le da un nuevo impulso

En lo que respecta a la selección alemana, Ter Stegen habló positivamente de su relación con el director técnico Jürgen Klopp, quien ha mostrado su confianza en él públicamente desde que asumió el cargo, considerando que ese apoyo representa un impulso moral importante para él en la etapa actual. El guardameta dijo: "Es realmente maravilloso sentir que depositan esta confianza en mí. Y eso demuestra que, cuando estoy en plena forma, puedo aportar mucho al equipo".

Anuncios Anuncios

A pesar de este apoyo, Ter Stegen no considera que su posición actual en la selección le garantice jugar como titular en la Eurocopa 2028, pues maneja con cautela su futuro internacional, sobre todo tras las lesiones que afectaron a su trayectoria durante los años pasados y le privaron de participar en el Mundial 2026. El portero es consciente de que recuperar su lugar exige mantener su forma física y demostrar su capacidad para competir, lejos de cualquier garantía previa.

Related Topics

El secreto del brazalete de Raphinha: ¿incumplió la decisión del Barcelona por la cinta de Brasil?

El guardameta también abordó la difícil etapa que atraviesa la selección alemana, señalando que los resultados y rendimientos recientes no estuvieron a la altura de las aspiraciones, y que las voces que reclaman cambios amplios y dar la oportunidad a los jugadores jóvenes aumentan rápidamente.

Al respecto, dijo: "Últimamente no hemos pasado por los mejores momentos con la selección alemana. Hay muchos que reclaman rápidamente la participación de nuevos jugadores y dar la oportunidad a todos los jóvenes. En principio, veo que eso es algo bueno y correcto". Sin embargo, subrayó por otro lado que renovar el plantel no significa prescindir de los experimentados, aclarando: "Pero también llegarán momentos difíciles, y entonces la experiencia será importante", especialmente en los grandes torneos que exigen lidiar con la presión y las situaciones complejas.

Anuncios

La situación de Ter Stegen en el Barcelona se complicó tras la lesión de rodilla y la llegada de Joan García, que se asentó como guardameta titular bajo la dirección de Flick. El alemán fue cedido al Girona en enero de 2026, pero solo disputó dos partidos a causa de la lesión, antes de su traspaso al Ajax el pasado agosto en calidad de cedido hasta junio de 2027.

El secreto de la exclusión: ¿pagó Luca Zidane el precio de la postura de su padre en el espinoso asunto?