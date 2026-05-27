adidas relanza las emblemáticas equipaciones del Mundial para la colección retro «Bringback»

A pocas semanas del Mundial 2026, adidas presenta las nuevas camisetas de las selecciones más famosas. La colección recupera diseños legendarios de varias generaciones y rinde homenaje a la cultura, los momentos emotivos y la estética que han marcado la historia del fútbol.





Inspirada en épocas inolvidables de la Copa del Mundo de la FIFA, la colección resucita siluetas y gráficos célebres para una nueva generación de aficionados, coleccionistas y amantes de la moda. Desde atrevidos diseños geométricos y rayas tonales hasta llamativos gráficos en el pecho y paletas de colores inconfundibles, cada camiseta refleja el intrépido lenguaje de diseño que moldeó la cultura futbolística entre los 80 y los 2000.

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Fuera del campo, la línea incluye prendas adidas Originals Culturewear que mezclan herencia futbolística y estilo actual. Además, se lanzan réplicas cropped de las equipaciones local y visitante de Alemania, Japón y España, uniendo cultura futbolística, moda y expresión personal.

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La camiseta local de Bélgica de 1986 se identifica con la histórica campaña que llevó a la selección hasta las semifinales del Mundial de México. Su tono rojo intenso, las rayas en tonos similares y la clásica manga larga la convirtieron en símbolo de esa generación. El archivo de Alemania incluye algunos de los diseños de fútbol más célebres de adidas. La camiseta visitante de 1990 presentó uno de los gráficos geométricos en el pecho más icónicos de la marca, mientras que las camisetas local y visitante de 1994 llevaron la estética del fútbol a una era más experimental con diseños ampliados en negro, rojo y dorado inspirados en la bandera alemana.

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La camiseta local de Japón de 1993 se identifica con la dramática eliminatoria conocida como la «Tragedia de Doha». Su diseño asimétrico, inspirado en un cuervo de tres patas, la convirtió en un símbolo del fútbol japonés y en una de las camisetas más aclamadas de Asia.

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La camiseta local de España de 1994, con sus franjas verticales en tonos rojos, simboliza una era clave del fútbol español y se ha convertido en una de las más reconocidas de la Copa del Mundo. La camiseta local de Suecia de 1994 se hizo legendaria durante el tercer puesto en Estados Unidos, con atrevidos gráficos azules sobre amarillo vibrante, puro estilo noventero.

Disponible en la colección adidas x World Cup Bringback.

La colección ya está disponible para comprar en línea en adidas.