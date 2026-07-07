Adidas presenta el balón oficial de la final de la Copa del Mundo de la FIFA 26™

Adidas presenta hoy el balón TRIONDA FINAL, oficial para las semifinales, el partido por el tercer puesto y la final de la Copa Mundial de la FIFA 26™, diseñado para realzar los momentos más importantes del fútbol mundial.

Inspirado en el balón TRIONDA, presentado en octubre de 2025, el TRIONDA FINAL perfecciona el diseño oficial manteniendo su estructura centrada en el rendimiento. Por primera vez en la historia de la Copa Mundial de la FIFA, adidas supera la simple cambio de color y presenta un diseño especial que refleja la importancia de los partidos decisivos.





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Su diseño, inspirado en la senda hacia el trofeo más codiciado del fútbol, combina una base negra con un elegante toque dorado que evoca la Copa Mundial de la FIFA™. Toques dinámicos en rojo y rosa aportan energía y conectan visualmente con las botas de juego.

Además, rinde homenaje a las sedes de las eliminatorias con un estilo lineal integrado en los motivos gráficos. Las cuatro sedes de los últimos cuatro partidos —Dallas, Atlanta, Miami y Nueva York— se destacan en los paneles principales, mientras que el resto de ciudades anfitrionas aparecen en los triángulos, creando una narrativa en capas sobre la superficie del balón.

Conserva la estructura de cuatro paneles del TRIONDA para garantizar el mismo rendimiento desde el primer hasta el último partido. Sus costuras profundas y texturas estratégicas mejoran la aerodinámica y la estabilidad en el aire. Además, incluye la última evolución de la tecnología Connected Ball de adidas, que ofrece datos precisos en tiempo real para ayudar a los árbitros a tomar decisiones más rápidas y mejorar la información del partido.

Ya se puede comprar en tiendas adidas, en puntos de venta seleccionados y en adidas.com.