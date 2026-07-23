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Ademí: la Champions League no es mi único objetivo con el Barcelona

Fichajes
K. Adeyemi
Barcelona
Liga de Campeones
Primera División
Alemania

El objetivo de ganar todos los títulos posibles

El extremo alemán Karim Adeyemi mostró un claro deseo de integrarse rápidamente en el Barcelona, subrayando su determinación de demostrar que el técnico Hansi Flick tomó la decisión correcta al ficharlo.

Durante su presentación oficial como nuevo jugador de la entidad blaugrana, Adeyemi, de 24 años, expresó su enorme gratitud por la oportunidad que le brindó Flick, y recalcó su confianza en su capacidad para compenetrarse con su compañero Lamine Yamal.

Adeyemi señaló, en sus declaraciones durante su rueda de prensa de presentación como jugador del Barça: "Las expectativas son altas, llego al mejor club del mundo y espero demostrar al entrenador y a la afición que soy un jugador a la altura del Barcelona".

Sobre sus motivaciones en la etapa que se avecina, el internacional alemán explicó que "conquistar la Liga de Campeones, pese a su gran importancia, no representa mi único objetivo con el equipo catalán".

Y añadió: "La Liga de Campeones es un torneo importantísimo, pero no es el único objetivo. En el Barcelona cada partido tiene su importancia, y daré lo mejor de mí para contribuir a ganar la Liga de Campeones y todos los títulos posibles".

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El recién llegado afirmó que sitúa la victoria por encima de sus prioridades, sin importarle la posición en la que vaya a participar, ya sea en la banda izquierda que ocupa Raphinha o en el costado derecho.

Adeyemi concluyó sus palabras diciendo: "No me importa la posición en la que juegue, he jugado en todas las posiciones ofensivas. Estoy aquí solo para ayudar al equipo".

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