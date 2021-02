Adelardo en Goal: "Simeone cree en su trabajo y con eso le basta"

Adelardo "La Leyenda" Rodríguez jugó 17 años en el Atleti. El jugador que más veces ha vestido la rojiblanca analiza para GOAL las opciones del líder

Adelardo Rodríguez ha ganado 3 de las 10 Ligas que tiene el Atlético de Madrid en su haber, además de 5 copas del Rey, 1 Recopa y 1 Intercontinental. Bagaje más que suficiente para poder valorar, casi con mayor precisión que cualquier estadística, las posibilidades reales del Atlético de Madrid de hacerse con la Liga. Es lo que confiere conocer las entrañas de un club, vivir en primera persona sus vaivenes y disfrutar, por fin, de momentos como éste.

¿Cómo está usted viendo a su Atleti a día de hoy?

"Está haciendo una campaña muy seria. El Cholo lo está haciendo muy bien, los jugadores están respondiendo y hay una gran plantilla. No hay más secreto".

¿Seguro?

"Bueno, en el fútbol siempre hay algo más. En este caso, es algo que, aunque no esté presente, se transmite de la afición al equipo y al revés. Eso te da fuerza, creeme".

¿ Y todo eso da para ser campeón de Liga?

"No, no. De eso nada. Hay que trabajar a diario, sin pensar que vas primero. Yo he ganado tres Ligas y las tres en la última jornada. De hecho, iba a ganar una cuarta. Jugábanos contra el Barça en el Calderón. El que ganara quedaba campeón. Empatamos...y se la llevó el Valencia. ¡Así que como para creer que ya somos campeones!. El equipo, ahora, está con los pies en el suelo y consciente de que ésto, además de largo, va a ser "latoso".

Hay quien mantiene que el último Atleti que ganó el campeonato era mejor que el actual ¿lo compartes?

"Si el de la campaña 2013-14 ganó una Liga y éste va camino de los mismo, no se puede decir que uno es mejor que otro. Nuestro Campeonato está muy igualado. El Real Madrid y el Barcelona están ahí, aún con todo. Yo evito siempre comparar. Es como hacerlo con aquel equipo en el que yo estaba. Cada tiempo tiene sus circunstancias y no se puede comparar."

Luís Suárez tiene buena parte de culpa de que el Atleti sea el equipo con más goles marcado en lo que va de temporada

"Sí, pero no sólo porque tiene gol. Es un delantero que se mueve muy bien el el área, sabe desmarcarse y eso, para el equipo es muy importante. Transmite seguridad ofensiva. Creo que ha sido un grandísimo fichaje".

El ataque más efectivo y la defensa más sólida, menuda combinación

"¡Fíjate! y con lo que le han llegado a decir al Cholo sobre el juego del equipo y su carácter ultradefensivo. Lo que ha demostrado el tiempo es que el entrenador va bien encaminado y lo que hace es por algo. De todas formas, yo creo que lo mejor de este equipo es que ha sabido combinar las dos facetas y trabajarlas como debe".

Simeone está dejando en muy mal lugar a sus detractores

"Pero es normal. El Cholo no hace mucho caso a esas cosas. Él cree en su trabajo y con eso le basta. No le afecta demasiado, de verdad".

Si usted lo dice, le creo. En el otro lado están quienes todo lo ven perfecto. ¿ De verdad no hay nada mejorable?

"Claro que lo hay: hay algunos partidos en los que el equipo reacciona tarde o no lo hace. Y en el fútbol hay que dejarse la vida desde el minuto 1 hasta el 90. Si el rival corre, tú tienes que correr más que él, si te dan patadas hay que sobreponerse y jugar más duro que ellos. Pero es un gran equipo. No hay duda de eso. Lo que se debe hacer es mantener esas buenas maneras hasta el final".

Por lo menos, hasta los últimos 10 partidos. Decía Luís Aragonés que ahí es dónde te lo juegas todo

"Y así es. Porque no sólo estamos jugando bien nosotros. El Sevilla, por ejemplo, está haciendo una muy buena campaña. Ésto ya no es sólo cosa de dos, ni de tres. Así que no hay que bajar la guardia".

Por cierto, ayer se cumplieron 7 años sin Luís ...

"Yo le echo mucho de menos. A él y a muchos de mis compañeros que se me han ido este año. Les echo mucho en falta".

Cómo ha cambiado todo desde que ustedes jugaban. Ahora, los jugadores llegan a ganar más de 555.000.000 de euros

(Se sonríe). "Pues yo no sabría valorarte si gana mucho o no. Creo que es el mejor de su época. Y, en el fútbol, si alguien tiene que ganar dinero, ese es el jugador, que es quien lo alimenta".