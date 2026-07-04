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Adelante, adelante... Marruecos elimina a Canadá y espera el «duelo de la revancha»

Canadá vs Marruecos
Canadá
Marruecos
World Cup
A. Ounahi
Canadá
Marruecos

Marruecos se clasificó con comodidad para cuartos del Mundial 2026 tras vencer 3-0 a Canadá el sábado.

La primera parte terminó 0-0.

Tras el descanso, el equipo de Mohamed Wahbi presionó alto y marcó el 1-0 en el 50' con un disparo potente de Azzedine Ounahi, tras centro de Hakimi.

Ounahi repitió en el 82 tras asistencia de Ibrahim Díaz.

Sofiane Rahimi completó la goleada en el 90+8.

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MAR

En cuartos, Marruecos se medirá al ganador del Francia-Paraguay.

Será revancha si toca Francia, que eliminó a los Leones del Atlas en semifinales del Mundial 2022.

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