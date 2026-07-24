La operación de cesión del portero alemán Marc-André ter Stegen avanza con paso firme, y parece poco probable que se incorpore a la concentración de pretemporada del Barcelona de cara al nuevo curso.

El Barcelona ultima actualmente los detalles de la cesión de su guardameta alemán al Ajax, que podría anunciarse de forma oficial en los próximos días.

Según informó el diario "Mundo Deportivo" el pasado miércoles, Ter Stegen contempla con buenos ojos la contraoferta presentada por el club catalán, y todos los indicios apuntan a que se está cerca de alcanzar un acuerdo que satisfaga a todas las partes.

Ante el clima de optimismo y el avance positivo de las negociaciones, resulta improbable que el guardameta de 34 años viaje con la expedición del Barcelona la mañana del lunes al centro Saint George's Park, en Birmingham, perteneciente a la Federación Inglesa, donde el equipo realiza su concentración de preparación hasta el 3 de agosto.

Según el acuerdo planteado, el Ajax no asumirá más del 10 % del salario de Ter Stegen, a quien el técnico Mitchell Sánchez pidió por su nombre, pese a estar vinculado por contrato con el Barcelona hasta 2028 con un salario creciente, después de que en las temporadas pasadas aceptara aplazar parte de sus emolumentos para ayudar al club a inscribir nuevos jugadores ante la imposibilidad de operar con la regla del 1-1 del Fair Play Financiero en la Liga.

En caso de completarse la operación antes del 31 de julio, Ter Stegen estaría disponible para ser inscrito en la tercera ronda previa de la Conference League, donde el Ajax dio un paso hacia la siguiente fase tras vencer en la ida al Vojvodina Novi Sad serbio por 4-1 el pasado jueves, mientras que el partido de vuelta se disputará el próximo jueves. Se espera que el vencedor se enfrente al ganador del cruce entre el Shelbourne irlandés y el Nõmme Kalju estonio.

El Ajax iniciará su andadura en la liga neerlandesa el domingo 9 de agosto con un enfrentamiento ante el Zwolle a domicilio.