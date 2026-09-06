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Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Traducido por

Acuerdo inminente: el Al-Ittihad se acerca a cerrar un fichaje bomba

Al Ittihad
G. Wijnaldum
1ª División
Arabia Saudí
Países Bajos

Una opción demoledora

El Ittihad da los últimos retoques a un fichaje que podría cambiar la configuración de su plantel durante la temporada actual, después de que el club se acercara a cerrar una nueva incorporación que combina experiencia, calidad y capacidad para desempeñar más de un rol dentro del campo, en un movimiento que podría dar al "Decano" un refuerzo importante antes del cierre del mercado de fichajes de verano.

Según lo informado por el diario saudí "Al Riyadiah", el neerlandés Georginio Wijnaldum se somete actualmente al reconocimiento médico, y en caso de superarlo con éxito, firmará oficialmente con el Ittihad en una operación como agente libre, con lo que el jugador regresará a la Roshn Saudi League por una nueva puerta tras su salida del Al Ettifaq.

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El fichaje de Wijnaldum representa una opción atractiva para el Ittihad, especialmente porque el jugador conoce bien el ambiente del fútbol saudí, y ya dejó una huella clara durante su experiencia con el Al Ettifaq, que se extendió por tres temporadas, en las que apareció con una imagen fuerte tanto a nivel técnico como físico.

Durante su etapa con el Al Ettifaq, Wijnaldum demostró su capacidad para desempeñar más de un rol dentro del sistema, y no se limitó a jugar como centrocampista, sino que también apareció en posiciones ofensivas más adelantadas, entre ellas el rol de falso nueve, aprovechando su experiencia y su capacidad para moverse entre líneas y llegar al área.

1ª División
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El jugador neerlandés disputó 101 partidos con la camiseta del Al Ettifaq, durante los cuales logró marcar 38 goles y dar 17 asistencias, participando de forma directa en 55 goles, cifras que reflejan la magnitud del impacto que dejó durante los tres años que pasó con el club.

Y aunque Wijnaldum salió del Al Ettifaq al inicio de la temporada actual tras la finalización de su contrato, su experiencia previa en la Roshn Saudi League le otorga una ventaja importante al llegar al Ittihad, porque no necesitará un largo periodo para adaptarse al ambiente de la competición ni a la naturaleza de la contienda, algo que podría ayudarle a entrar rápidamente en los planes del cuerpo técnico.

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