¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Traducido por

Actualmente sin club: exentrenador del Barcelona, candidato para dirigir al Valencia

Fichajes
Primera División
Barcelona
Valencia
E. Valverde
España

Ernesto Valverde, exentrenador del Barcelona, ha surgido como candidato preferido para asumir el banquillo del Valencia durante el próximo periodo.

El sitio Tribuna señaló, citando a la Cadena COPE, que Valverde es el candidato preferido del director deportivo del Valencia, Braulio Vázquez, para suceder a Carlos Corberán, destituido por los malos resultados.

El Valencia ocupa el último lugar en la tabla de clasificación de LaLiga, con un solo punto, tras no lograr ninguna victoria en sus cinco primeros partidos, lo que ha llevado al club a realizar amplios cambios.

También fueron relevados de sus funciones el consejero delegado Ron Gourlay y su equipo de directivos, mientras que Vázquez fue nombrado nuevo director deportivo tras su salida de Osasuna.

Vázquez ya ha comenzado a pensar en la primera de sus grandes decisiones en su nuevo cargo, ya que los informes apuntan a que Valverde encabeza su lista para hacerse con el mando hasta el final de la temporada.

Primera División
Alavés crest
Alavés
ALA
Valencia crest
Valencia
VAL
Primera División
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Racing Santander crest
Racing Santander
SAN

Valverde cuenta con una amplia experiencia al más alto nivel, incluida su etapa al frente del Barcelona, donde conquistó dos títulos de LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España.

El técnico, de 62 años de edad, dirigió al Athletic Club en su última experiencia, antes de marcharse del club vasco este verano, y actualmente se encuentra sin equipo.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google