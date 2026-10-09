Achraf Ben Ayad: Laporta devolverá a Messi al Spotify Camp Nou

El célebre periodista Ashraf Ben Ayad considera, en un artículo publicado en el diario español Mundo Deportivo, que el presidente del Barcelona, Joan Laporta, tiene ante sí la oportunidad de superar su desencuentro con la leyenda argentina Lionel Messi.

Y eso ocurriría mediante la organización de un homenaje histórico a la altura de uno de los jugadores más grandes en la historia del club, coincidiendo con la finalización de las obras de remodelación del estadio Spotify Camp Nou, lo que allanaría el camino para pasar página al desencuentro y devolver la relación entre ambas partes a su cauce.

El artículo de Ashraf Ben Ayad en el diario español, íntegro, fue el siguiente:

Laporta es un hombre inteligente, al que le gusta gozar del cariño de todos. No le importan las críticas de la prensa, pero un comentario negativo de un aficionado basta para encender su enfado. Tiene una personalidad tan sencilla y espontánea que podría ignorar responder a un periodista, pero se esmera en contestar a un aficionado si se lo cruza en la calle. Siempre le gusta ser querido entre la gente, sobre todo después de todos estos años que ha pasado como presidente del club.

Próximos partidos BAR Primera División 12:30 GET

En lo deportivo, el equipo ofrece su mejor nivel; en cuanto a los fichajes, la afición del Barcelona está muy satisfecha con el rendimiento de los jugadores que se han incorporado al equipo esta temporada. Sin embargo, hay un asunto que Joan Laporta guarda en su interior y sobre el que mantiene el silencio: intentar poner fin algún día a la ruptura con Lionel Messi.

No me cabe duda de que el homenaje que recibió Messi en su país hace unos días llevó a Laporta a pensar en el futuro y a imaginar la importancia de celebrar un acto similar, o incluso mejor, en el estadio Spotify Camp Nou cuando se completen por entero sus obras de remodelación.









En la relación entre Joan y Messi, cada parte se aferrará a su postura hasta el final. El presidente del Barcelona seguirá insistiendo en que hizo lo mejor para el club, mientras que la estrella argentina seguirá recordando con dolor el día 5 de agosto de 2021.

Pero, en medio de todo esto, el Barcelona merece, como club, que las cosas regresen a su cauce y que los socios tengan la oportunidad de dedicar un aplauso histórico al mejor jugador de la historia del fútbol.

No tengo la menor duda de que Laporta intentará lograrlo a medida que se acerque la finalización definitiva del nuevo estadio. Y lo hará a su manera, pero lo hará de un modo que haga que su labor adquiera un brillo mayor. Messi es una parte esencial de este gran club, y lo seguirá siendo siempre.